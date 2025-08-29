СКА дома победил «Автомобилист» в предсезонном матче

В первом периоде команды голов не забили. На 16-й минуте второго периода Матвей Короткий открыл счёт во встрече. В середине третьего периода Валентин Зыков удвоил преимущество СКА. Спустя четыре минуты Стефан Да Коста сократил отставание «Автомобилиста» в счёте, однако на большее уральский клуб не хватило.