Ротенберг: у нас в стране свобода слова, мы это приветствуем. Цензуру не приветствуем

«Что я думаю о телеграм-канале про себя? Я не читал этот канал, но, когда люди сами проявляют инициативу, это хорошо. Я его не читаю, знаю, что многие коллеги его читают. Это свобода слова. У нас в стране свобода слова, мы это приветствуем. Цензуру не приветствуем», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.