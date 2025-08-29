«Барыс» и «Металлург» определили победителя матча на Мемориале Ромазана

В заключительном матче турнира хозяева оказались сильнее со счётом 2:1. У победителей отличились Роман Канцеров (27-я минута) и Дмитрий Силантьев (42-я). Единственную шайбу у «Барыса» забросил Ансар Шайхмедденов (35-я минута).