«Барыс» и «Металлург» определили победителя матча на Мемориале Ромазана

В заключительном матче турнира хозяева оказались сильнее со счётом 2:1. У победителей отличились Роман Канцеров (27-я минута) и Дмитрий Силантьев (42-я). Единственную шайбу у «Барыса» забросил Ансар Шайхмедденов (35-я минута).
Ранее «Барыс» уступил фарм-клубу «Металлурга» — «Магнитке» (1:2) и одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в овертайме (4:3).
Итоговая турнирная таблица:
«Магнитка» — 6 очков
«Салават Юлаев» — 3
«Металлург» — 3
«Барыс» — 2.
Напомним, что новый сезон КХЛ «Барыс» откроет 7 сентября домашним матчем против челябинского «Трактора».