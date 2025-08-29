Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Есмантович высказался о контракте Никитина и доверии к тренеру

Президент ЦСКА Есмантович заявил, что в клубе полное доверие к тренеру Никитину.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА Игорь Есмантович заявил журналистам, что срок соглашения с главным тренером московской команды Игорем Никитиным неважен, специалист имеет большое доверие со стороны руководства клуба.

Летом Никитин и его штаб по собственной инициативе досрочно расторгли контракты с ярославским «Локомотивом», который стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2024/25, и заключили пятилетние соглашения с ЦСКА.

«Во-первых, доверие полное. Во-вторых, риски есть всегда в спорте, а как без риска? Третье — есть определенного уровня контракты, которые имеют под своей почвой определенные статусные решения. Здесь бы не хотел их обсуждать, но честно скажу — неважно, какой контракт и на сколько он. Важен результат. А во всем остальном будут принимать решения Игорь Иванович (Сечин) и наблюдательный совет», — заявил Есмантович.

Никитин уже руководил «красно-синими» с 2017 по 2021 год. Он завоевал с армейцами Кубок Гагарина и еще дважды сыграл в финале плей-офф.