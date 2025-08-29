Есмантович высказался о контракте Никитина и доверии к тренеру

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА Игорь Есмантович заявил журналистам, что срок соглашения с главным тренером московской команды Игорем Никитиным неважен, специалист имеет большое доверие со стороны руководства клуба.
Летом Никитин и его штаб по собственной инициативе досрочно расторгли контракты с ярославским «Локомотивом», который стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2024/25, и заключили пятилетние соглашения с ЦСКА.
«Во-первых, доверие полное. Во-вторых, риски есть всегда в спорте, а как без риска? Третье — есть определенного уровня контракты, которые имеют под своей почвой определенные статусные решения. Здесь бы не хотел их обсуждать, но честно скажу — неважно, какой контракт и на сколько он. Важен результат. А во всем остальном будут принимать решения Игорь Иванович (Сечин) и наблюдательный совет», — заявил Есмантович.
Никитин уже руководил «красно-синими» с 2017 по 2021 год. Он завоевал с армейцами Кубок Гагарина и еще дважды сыграл в финале плей-офф.