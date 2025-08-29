Форвард «Авангарда» Прохоркин: Дацюк — единственный человек, который достучался до меня

Он очень мягко, своим примером начал показывать, что нужно работать над собой. Он сам всегда ходил в зал, всегда тянулся, разминался. Если видел, что я фыркаю или не хочу, мог предложить пойти поиграть в футбол. То есть он не просто тянул меня на свою сторону, он и сам мог прийти ко мне — в лёгкость, в шутки, в игру. Но при этом я уже не мог отвертеться, и мне приходилось идти с ним и работать.