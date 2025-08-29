Ричмонд
«Это нечто невероятное». Ги Буше — об отношении к нему болельщиков «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высоко оценил отношение к нему болельщиков омского клуба и ответил, чувствует ли давление из-за такого внимания фанатов.

— На презентации вас встретили оглушительными овациями и криками. Какие ваши ощущения от такого приёма?

— С первого моего дня, как только я сошёл с трапа самолёта, я почувствовал, насколько в Омске все дружелюбные и гостеприимные, как здорово относятся и на таких мероприятиях, как презентация команды, и на матчах, да и просто на улице. Это нечто невероятное.

— Такое внимание прибавляет поддержки или оказывает дополнительное давление?

— Для меня давление — это всегда хорошо, потому что в таком случае ты можешь достичь чего-то большого. Если давление минимальное, то и достижения минимальные. Я привык работать под давлением, потому что всегда стремлюсь к большему, — сказал Ги Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.