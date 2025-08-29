Ричмонд
«Может, кто-то отдаёт последние деньги». Ги Буше — об ответственности хоккеистов

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше заявил, что команда несёт ответственность перед своими болельщиками, поэтому недостатка работы на льду быть не должно.

Источник: Чемпионат.com

— В общении с хоккеистами вы напоминаете им, насколько сильно за них переживают болельщики?

— Да, и это происходит не только перед началом сезона, но и на протяжении всего года. Всегда мы об этом помним, потому что понимаем, что люди платят деньги, чтобы прийти на наши игры, и мы не можем себе позволить не выложиться по полной программе. Порой сводить семью на хоккей достаточно дорого, и не у всех людей есть такая возможность. Может, кто-то отдаёт чуть ли не последние деньги, чтобы выбраться на хоккей. Да, плохие матчи случаются, но мы должны быть уверены, что выложимся на все 100%, это от нас зависит. Недонастроя и недостатка работы на льду быть не должно, потому что мы несём за это ответственность, — сказал Ги Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.