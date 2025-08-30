ЦСКА вышел в финал Кубка мэра Москвы, обыграв «Шанхайских Драконов»

На третьей минуте нападающий Ярослав Яппаров забил первый гол и вывел ЦСКА вперёд. На 10-й минуте форвард Иван Янченко удвоил преимущество армейцев. На 23-й минуте нападающий Виталий Абрамов забросил третью шайбу московской команды. На 28-й минуте форвард Денис Гурьянов поразил ворота «Драконов» в четвёртый раз.