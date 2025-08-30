Ричмонд
ЦСКА вышел в финал Кубка мэра Москвы, обыграв «Шанхайских Драконов»

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч традиционного предсезонного турнира на Кубок мэра Москвы, в котором встречались ЦСКА и «Шанхайские Драконы».

Источник: Чемпионат.com

Победу одержали хоккеисты армейской команды со счётом 4:2 и вышли в финал турнира.

На третьей минуте нападающий Ярослав Яппаров забил первый гол и вывел ЦСКА вперёд. На 10-й минуте форвард Иван Янченко удвоил преимущество армейцев. На 23-й минуте нападающий Виталий Абрамов забросил третью шайбу московской команды. На 28-й минуте форвард Денис Гурьянов поразил ворота «Драконов» в четвёртый раз.

На 46-й минуте нападающий Гейдж Куинни сократил отставание китайской команды. На 49-й минуте форвард Иван Чехович забил второй «Драконов» и установил окончательный счёт — 4:2.