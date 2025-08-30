Игрок «Лады» Холлоуэлл: в КХЛ правила отличаются от американских. Нужно многое учить

— Да, есть определенные различия. С точки зрения самой игры они, действительно, заметны. Каждая команда играет по-разному. Например, некоторые команды очень агрессивны и никогда не сбрасывают шайбу, а есть команды, которые больше используют элементы североамериканской игры. Поэтому перед каждой игрой тренеры проводят собрания, где разбирают соперника, и ты начинаешь видеть их тенденции, особенности. Это помогает подготовиться, — приводит слова Холлоуэлла «ВсеПроСпорт».