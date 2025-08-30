Ричмонд
В «Шанхае» рассказали, ждать ли от них усиления состава в ближайшее время

Генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Игорь Варицкий заявил, что на данный момент у команды оптимальный состав и отметил, что вопросы по усилению буду решаться по итогам предсезонки.

Источник: Чемпионат.com

— Мы собрались в новом составе, у нас новая команда, которая будет базироваться в Санкт-Петербурге. Больше двух недель мы работаем практически в полном составе. Все игроки приехали и готовы к сезону. Сейчас проводим последние матчи в подготовительном цикле. Готовимся к матчу-открытия, который состоится 6 сентября. Завтра последний матч предсезонки перед стартом чемпионата.

— Понятно, что селекция — тот процесс, который всеми клубами ведётся до наступления дедлайна. Но можно ли утверждать, что на текущий момент «Шанхай» уже сформирован, или от вас ещё ждать подписаний?

— Вы правильно заметили про селекцию. Она действительно ведётся до дедлайна. Потом сразу после него тоже начинается, но уже на следующий сезон. Но на данный момент у нас оптимальный состав: три вратаря, восемь защитников и пять троек нападения. Пока мы смотрим эти три игры. Эти матчи и были запланированы, чтобы посмотреть, где у нас хорошо, а где не очень. После этого будем садиться с главным тренером и тренерским штабом, обсуждать, нужно ли усиление на данный момент. Будем смотреть, но нужно брать точечно только тех игроков, которые нас усилят, — передаёт слова Варицкого корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.