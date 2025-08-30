В «Шанхае» рассказали, ждать ли от них усиления состава в ближайшее время

— Вы правильно заметили про селекцию. Она действительно ведётся до дедлайна. Потом сразу после него тоже начинается, но уже на следующий сезон. Но на данный момент у нас оптимальный состав: три вратаря, восемь защитников и пять троек нападения. Пока мы смотрим эти три игры. Эти матчи и были запланированы, чтобы посмотреть, где у нас хорошо, а где не очень. После этого будем садиться с главным тренером и тренерским штабом, обсуждать, нужно ли усиление на данный момент. Будем смотреть, но нужно брать точечно только тех игроков, которые нас усилят, — передаёт слова Варицкого корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.