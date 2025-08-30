Ричмонд
Пресс-служба «Шанхая»: мы китайский клуб в КХЛ, который будет стремиться вернуться в Китай

Генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Игорь Варицкий ответил на вопрос о проведении вынесенных матчей в Китае.

Источник: Чемпионат.com

— Ближайший сезон вы будете играть в Санкт-Петербурге, но в прессе ходили разговоры, что у вас есть планы провести вынесенные матчи в Шанхае: можете ли подтвердить эту информацию?

— Вы правильно заметили, что сейчас мы базируемся в Санкт-Петербурге и весь сезон проведём там. Если вы спрашиваете про вынесенные матчи, которые планируется проводить в Шанхае, то да — мысли у нас такие есть и планы такие есть. Но Олег (руководитель пресс-службы клуба Олег Малицкий. — Прим. «Чемпионата») вам более подробно про это расскажет, — передаёт слова Варицкого корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

— Есть именно планы, но конкретики нет. В целом есть понимание, что мы китайский клуб в Континентальной хоккейной лиге, который будет стремиться вернуться в Китай, чтобы играть в Шанхае. Сейчас нужно показать результат здесь, чтобы заинтересовать болельщиков там. Будем делать для этого всё возможное. Здесь у нас есть все условия, — добавил Малицкий.