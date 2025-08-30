Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Главный тренер «Шанхая» рассказал о впечатлениях от знакомства с Александром Крыловым

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан рассказал о знакомстве с Александром Крыловым.

Источник: Чемпионат.com

По информации ряда СМИ, Крылов приложил руку к тому, что «Куньлунь Ред Стар» переехал из подмосковных Мытищ в Санкт-Петербург и будет выступать на «СКА Арене», а также сменил бренд. При этом официально о должности Крылова в китайском клубе не сообщалось.

«Я недавно познакомился с Александром Крыловым. Он очень хороший человек, у меня только позитивные эмоции от встречи и знакомства с ним. Должен отметить, что вся организация, весь клуб ко мне относятся очень хорошо: и Александр Крылов, и все остальные. Я не так давно приехал, у меня прошла неделя тренировочных сборов, у нас ещё всё впереди», — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.