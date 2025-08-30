Быков: Ларионову будет сложно выиграть Кубок Гагарина. СКА будут мешать многие клубы

«Руководство СКА будет оценивать работу Ларионова после завершения сезона, а болельщики будут ждать своих игроков с Кубком Гагарина в руках.



Ларионову будет очень сложно выиграть Кубок Гагарина. Ему будут мешать многие клубы. “Локомотив” будет одним из главных претендентов на победу в новом сезоне и точно создаст СКА проблемы», — приводит слова Быкова Metaratings.