Быков: Ларионову будет сложно выиграть Кубок Гагарина. СКА будут мешать многие клубы

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков заявил, что СКА будет сложно взять Кубок Гагарина.

Источник: Чемпионат.com

«Руководство СКА будет оценивать работу Ларионова после завершения сезона, а болельщики будут ждать своих игроков с Кубком Гагарина в руках.

Ларионову будет очень сложно выиграть Кубок Гагарина. Ему будут мешать многие клубы. “Локомотив” будет одним из главных претендентов на победу в новом сезоне и точно создаст СКА проблемы», — приводит слова Быкова Metaratings.

Напомним, новый сезон КХЛ стартует 5 сентября 2025 года матчем за Кубок Открытия между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором». В розыгрыше примут участие 22 команды, включая новую структуру конференций после исключения «Витязя».