Овечкин: грустно провожать Дацюка из хоккея, он был примером для подражания

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Капиталз» Александр Овечкин назвал олимпийского чемпиона, двукратного обладателя Кубка Стэнли Павла Дацюка примером для подражания.

Источник: Чемпионат.com

«Грустно провожать Павла из хоккея. Когда мы играли вместе за “Динамо” и сборную, он был примером для подражания. Его работа на льду, вне площадки и человеческие качества запомнятся на всю жизнь. Жаль, что такие хоккеисты завершают карьеру, но сегодня был прекрасный праздник.

Он организовал очень красивое шоу для болельщиков, все запомнят это надолго. Важно, что он сделал это у себя дома. Для местных болельщиков увидеть вживую Ковальчука, Капризова, Сёмина, Фёдорова, Фетисова и других — это дорогого стоит. Я очень благодарен Павлу за приглашение. Был рад принять участие в матче, но в то же время было грустно провожать Дацюка из хоккея», — приводит слова Овечкина «РИА Новости Спорт».

Напомним, сегодня, 30 августа, на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге состоялся прощальный матч Дацюка. Команда бывшего форварда «Детройта» одержала победу со счётом 13:8. Овечкин оформил в этой игре хет-трик.

