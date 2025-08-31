«Спартак» выиграл свой заключительный матч на Кубке мэра Москвы по хоккею

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 4:0 обыграл нижегородское «Торпедо» и занял 5-е место на Кубке мэра Москвы по хоккею. Турнир проходит на арене «Мегаспорт».
Заброшенными шайбами отметились Даниил Орлов (5-я минута), Вениамин Королев (34), Егор Филин (47) и Иван Морозов (55).
На групповом этапе «Спартак» проиграл столичному ЦСКА (0:2) и китайскому «Шанхай Дрэгонс» (2:3). «Торпедо» уступило «Динамо» из Москвы (0:1) и Минска (3:7).
В матче за третье место сыграют московское «Динамо» и «Шанхай Дрэгонс» (начало — 15:30 мск). В финале ЦСКА встретится с минским «Динамо» (начало — 19:30 мск).
Кубок мэра — товарищеский турнир, который проводится перед стартом сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Московское «Динамо» и ЦСКА — единственные клубы, не пропустившие ни одного розыгрыша. Им принадлежит и наибольшее число побед: динамовцы завоевывали трофей семь раз, армейцы — шесть. Трижды в Кубке мэра Москвы побеждал «Спартак», один раз — подмосковный «Витязь», который этим летом прекратил существование.
В первом матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 7 сентября примет «Сочи». «Торпедо» 6 сентября дома сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым».