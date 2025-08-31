Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Форвард ЦСКА Каменев оценил форму команды перед стартом нового сезона

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев оценил игру и состав команды на Кубке мэра Москвы перед стартом нового сезона Континентальной хоккейной лиги.

Источник: Чемпионат.com

«Хорошая команда собирается — и по фамилиям, и по игре. Рисунок мне нравится. Насчёт новеньких ребят: видно, что первая пятёрка себя хорошо проявила, мне понравилось их взаимодействие. Ребята иностранцы неплохо себя показывают. Вратарь Спенсер Мартин, я с ним в АХЛ играл. Он мне писал перед переходом, спрашивал о команде. Тот же Спронг — опытный парень, который любит брать инициативу на себя, только в дисциплине нужно добавить, есть моментики. Тренерский штаб точно с этим разберётся», — приводит слова Каменева «Советский спорт».