Форвард ЦСКА Каменев оценил форму команды перед стартом нового сезона

«Хорошая команда собирается — и по фамилиям, и по игре. Рисунок мне нравится. Насчёт новеньких ребят: видно, что первая пятёрка себя хорошо проявила, мне понравилось их взаимодействие. Ребята иностранцы неплохо себя показывают. Вратарь Спенсер Мартин, я с ним в АХЛ играл. Он мне писал перед переходом, спрашивал о команде. Тот же Спронг — опытный парень, который любит брать инициативу на себя, только в дисциплине нужно добавить, есть моментики. Тренерский штаб точно с этим разберётся», — приводит слова Каменева «Советский спорт».