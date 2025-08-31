«Шанхайские Драконы» разгромили «Динамо» в матче за третье место на Кубке мэра Москвы

В составе «Шанхайских Драконов» дублем отметился Макс Эллис, ещё по голу забили Райан Спунер, Адам Кленденинг, Паркер Фу и Александр Бурмистров. Шайбу в составе «Динамо» забросил нападающий Макс Комтуа. Отметим дебютный матч в КХЛ 17-летнего голкипера «Динамо» Владимира Селиванова, который вышел на 33-й минуте матча и пропустил одну шайбу.