ЦСКА взял Кубок мэра, чемпион проиграл «Северстали». Итоги дня в хоккее

На пятой минуте защитник «Спартака» Даниил Орлов забил первый гол и вывел свою команду вперёд. На 34-й минуте защитник Вениамин Королёв удвоил преимущество красно-белых. На 47-й минуте нападающий Егор Филин забросил третью шайбу в ворота «Торпедо». На 55-й минуте форвард Иван Морозов установил окончательный счёт — 0:4 в пользу «Спартака», занявшего пятое место на Кубке мэра.