«КХЛ по уровню между НХЛ и АХЛ». Интервью с американским новичком «Сибири»

— Мы играем в быстрый хоккей, и я считаю, что мы будем много забивать как с ходу, так и в большинстве. Игра в Кубке Блинова прошла хорошо — мы сыграли против «Авангарда» и «Локомотива», двух лучших команд всей КХЛ. Стиль сильно отличается. Первые три-четыре игры я чувствовал себя не в своей тарелке, просто было не совсем понятно, как я вижу игру и как развиваются комбинации. А к последней игре я начал чувствовать себя увереннее, катаясь с шайбой, делая передачи и бросая. Так что, надеюсь, переходный период сократится. Я знаю многих других иностранных игроков, с которыми я общался, и они говорят, что нужно провести 10−15 игр, чтобы освоиться в этой обстановке. Поэтому надеюсь, что смогу сделать это как можно быстрее.