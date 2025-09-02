«КХЛ по уровню между НХЛ и АХЛ». Интервью с американским новичком «Сибири»

Хоккей в КХЛ другой
— Как у вас появился вариант с «Сибирью»?
— Я все еще думал о подписании контракта в НХЛ и АХЛ, но со мной связался агент, сказав, что «Сибирь» заинтересована в моих услугах. Затем я дождался предложений в Северной Америке и решил больше изучать КХЛ, поскольку время свободного агента подходило к концу. Затем мы начали говорить с «Сибирью» о команде и городе, и я решил, что готов к новому приключению в КХЛ.
— У вас было время погулять по Новосибирску?
— Мне удалось немного погулять в первые пару дней, прежде чем я начал тренироваться с другими иностранными игроками. Я сам смог побродить по центру, просто исследовать город, попробовать новые заведения и все увидеть. Было довольно здорово исследовать его, а потом увидеть всех болельщиков, когда у нас был фестиваль.
— У вас были другие предложения из КХЛ?
— Официальных предложений не было, но были другие заинтересованные команды. Предложение «Сибири» было первым официальным. Я поговорил с Энди Андреоффом и Тейлором Беком, и они очень хорошо отзывались о «Сибири». Я играл со Скоттом Уилсоном во Флориде в составе «Пантерз», так что он мой хороший друг. И я знал, что если я перейду в КХЛ, то быть со Скоттом будет для меня очень комфортно.
— Что было самым трудным в этом решении?
— Оставить жену и семью дома. Смена часовых поясов дает о себе знать, и, конечно же, хоккей немного другой, культура немного другая, поэтому я изо всех сил стараюсь быть частью русской культуры и интегрироваться в команду, чтобы лучше выступать.
— Как сейчас смотрят на КХЛ из Северной Америки?
— О, КХЛ похожа на Северную Америку. Очевидно, очень хорошая лига. Думаю, НХЛ, АХЛ и КХЛ — это три лучшие лиги в мире с точки зрения хоккея и образа жизни. Думаю, КХЛ находится где-то между НХЛ и АХЛ по отношению к игрокам, инфраструктуре, питанию на арене, организации поездок. Так что это, безусловно, ближе к НХЛ, а хоккей немного другой: гораздо больше владения шайбой, ее контроля, меньше вбросов, хитов и форчекинга.
Чемпионы из «Херши» — в КХЛ
— Вы несколько лет играли с Иваном Мирошниченко. Что можете сказать о его игровом стиле, о нем самом?
— Он фантастический. Я видел его в первый год в Северной Америке, а затем и во второй. Он сделал большой скачок, и с каждым днем казалось, что он все больше похож на игрока НХЛ. Думаю, скоро у него появится шанс в НХЛ, и он больше не увидит АХЛ. Надеюсь, что, когда появится шанс, он им воспользуется и никогда не оглянется назад.
— Кстати, вы разговаривали с Иваном о КХЛ? Спрашивали о сибирской зиме?
— Последние два года я провел с Иваном Мирошниченко и Богданом Тринеевым, который ранее играл в системе московского «Динамо». И мы говорили о России, КХЛ и хоккейных школах. Поэтому, общаясь с ними, я лучше понял, что такое КХЛ.
А потом, когда я собирался подписать контракт с «Сибирью», написал Богдану Тринееву, потому что он играл под руководством одного из тренеров «Сибири» (в МХК «Динамо» под руководством Ярослава Люзенкова, нынешнего помощника Вадима Епанчинцева. — Прим. «СЭ»), и расспросил его о жизни и стране. Он рассказал мне много хорошего, так что мне было легче принять решение.
— Пьеррик Дюбе, Майк Веккьоне, Алекс Лимож и Джейк Масси также переехали в межсезонье в КХЛ. Советовались друг с другом? Обсуждали это?
— Да, мы все обсуждали этот переход. И, думаю, сначала мы хотели остаться в НХЛ/АХЛ и продолжить там свою карьеру. А потом мы дважды стали чемпионами с «Херши», и, думаю, все больше команд КХЛ стали заинтересованы в наших услугах.
Логан Дэй играет за «Трактор» из Челябинска, он был первым, кто ушел. А потом Зак Фукале, который сейчас в Минске, — в «Трактор». То же самое с Сэмом Энасом, который тоже в Минске. Сейчас в КХЛ играет большая группа хоккеистов «Херши», так что будет приятно увидеть знакомые лица по всей лиге.
— У вас есть общий чат? Этакий «экс-Херши».
— У нас нет общего чата «экс-Херши», но мы все еще общаемся в нашем групповом чате «Херши». И я все еще общаюсь с Джейком Масси, Майком Веккьоне, Алексом Лиможем, Сэмом Энасом, Пьером Дюбе и Логаном Дэем каждый день.
Рад, что пропустил баллоны
— Сколько клюшек вы с собой привезли?
— 36.
— Вы уже сыграли несколько матчей за «Сибирь». Как бы вы описали игровой стиль команды?
— Мы играем в быстрый хоккей, и я считаю, что мы будем много забивать как с ходу, так и в большинстве. Игра в Кубке Блинова прошла хорошо — мы сыграли против «Авангарда» и «Локомотива», двух лучших команд всей КХЛ. Стиль сильно отличается. Первые три-четыре игры я чувствовал себя не в своей тарелке, просто было не совсем понятно, как я вижу игру и как развиваются комбинации. А к последней игре я начал чувствовать себя увереннее, катаясь с шайбой, делая передачи и бросая. Так что, надеюсь, переходный период сократится. Я знаю многих других иностранных игроков, с которыми я общался, и они говорят, что нужно провести 10−15 игр, чтобы освоиться в этой обстановке. Поэтому надеюсь, что смогу сделать это как можно быстрее.
— В «Сибири» много молодых защитников. Они уже перенимают ваш опыт?
— Я стараюсь изо всех сил. Если у молодых ребят возникают вопросы, я стараюсь на них ответить. Я во многом полагаюсь на Егора Аланова. Он хороший переводчик, и мы играем вместе. Поэтому я понимаю, чего они хотят от системы, и стараюсь делать все возможное, чтобы это реализовать в каждой игре.
— Расскажите об общении с русскими защитниками во время игры. На каком языке вы с ними говорите?
— Я говорю только по-английски, потому что мой русский не очень хороший. Но я начинаю запоминать слова и понимаю «бросай», «хорошо», «молодчик», «чуть-чуть», так что надеюсь, что смогу выучить больше русского по ходу сезона.
— Вы встречали Луи Доминга раньше?
— О да. Я долго играл против Луи в АХЛ. Он один из лучших вратарей АХЛ. Поэтому я был удивлен, что «Сибирь» смогла его заполучить, ведь он настолько хорош. И он сделает нашу команду намного сильнее.
— Какое у вас впечатление сейчас от его игры?
— Очень хорошее. Каждый раз, когда он в воротах, он совершает сейвы, которые могут помочь нам выиграть матчи. Так что я знаю, что мне комфортно с любым из наших вратарей, но приятно видеть рядом знакомое лицо.
— Иногда его игра с шайбой выглядит очень опасно…
— Может быть, да, может быть, нет. Мне лично нравится, как он играет с шайбой. Он помогает защитникам не попасть под удар и перенаправляет шайбу нападающим. Думаю, в этом году вы много раз увидите, как Луи отправляет наших нападающих в прорыв или на возможность забить, и, думаю, это изменит восприятие его игры с шайбой.
— Вас удивил полный стадион на товарищеских матчах в Новосибирске?
— Да, было потрясающе видеть болельщиков и полностью заполненную арену, гимн был великолепен. Было очень здорово видеть поддержку всего города на первой игре.
— Тренировочный лагерь в России отличается от тренировочных лагерей в Северной Америке?
— Да, тренировочный сбор в Северной Америке длится максимум три часа. И это включая тренировку и лед. А здесь ты приезжаешь дважды в день: утром у тебя спортзал, катание, а вечером ты возвращаешься в спортзал и потом снова на лед. Здесь гораздо больше устаешь, чем в Северной Америке, но это очень хорошо. Тренировочный сбор здесь длится пять недель, а в Северной Америке — всего две.
— Баллоны. Вы уже познакомились в России с этим понятием?
— Ох, нет, нет. Я опоздал на два дня.
— Вы хотели бы попробовать этот чисто русский способ подготовки к сезону?
— Баллоны выглядят очень утомительными, поэтому я был рад, что пропустил их. Но я знаю, что другим ребятам пришлось очень много работать, поэтому я хочу быть частью команды.
— Если вспоминать предсезонные игры, есть один нюанс. У вас до сих пор нет ни одного очка. Как вы это себе объясняете?
— Я не очень доволен отсутствием очков, но, думаю, многие первые игры были связаны с адаптацией к КХЛ после Северной Америки, с языком, с непониманием происходящего. Игра другая, и, как я уже говорил, многим иностранным игрокам требуется 10, 15, 20 игр, чтобы влиться в игру, так что я надеюсь заработать первое очко и продолжить набирать их.
— Чего лично вам не хватает?
— Думаю, это сложный вопрос. Я думаю, что я всегда стремлюсь улучшить свою игру, будь то нападение или защита, поэтому просто продолжаю работать над ней и совершенствуюсь с каждым днем.
— «Сибирь» ездила в Омск на поезде. Какой была первая мысль, когда узнали о таком необычном путешествии?
— Я первый раз ехал на поезде, это было интересно. Сначала было трудно заснуть, но потом я смог проспать всю ночь. В общем, все было хорошо, это был новый опыт, и это было весело.
С младенчества ходил на «Пантерз» и мечтал сыграть за них
— Вы были доступны для драфта НХЛ в 2014 году, но были выбраны только в 2016-м. Как вам удалось не сдаться?
— В 2014 году я не беспокоился о том, что меня выберут на драфте, и в 2016 году тоже. Думаю, если ты становишься лучше каждый день, то рано или поздно добьешься успеха и станешь хорошим игроком. Поэтому я продолжаю стараться и, надеюсь, стану хорошим игроком в КХЛ.
— Вы встречали Александра Овечкина?
— Два года назад в тренировочном лагере «Вашингтона». Я немного пообщался с Алексом в Вашингтоне. А потом Евгений Кузнецов приехал в «Херши» на неделю, и с ним тоже было здорово играть в одной команде.
— У вас была довольно интересная карьера в НХЛ. Вас задрафтовал «Вашингтон», но вы отказались подписывать с ним контракт. Но в конце концов много лет спустя вы все же согласились на их условия и оказались в «Херши». Расскажите о путешествиях по АХЛ. Почему вы сразу не согласились на «Херши»?
— Когда я заканчивал колледж, то искал лучшее место, чтобы попытаться попасть в НХЛ. Я видел систему «Каролины» и их нехватку праворуких защитников и тогда подумал, что это мой лучший шанс попасть в НХЛ и остаться.
У меня всегда были хорошие отношения с руководством «Вашингтона», они одни из лучших во всей лиге, и, знаете, спустя годы мы снова сошлись, и в итоге я два года играл в системе «Вашингтона» и смог выиграть чемпионат в «Херши». Думаю, у нас прекрасные отношения даже сейчас. Они понимают суть бизнеса, и у них уже были случаи, когда игроки уходили из их организации, а затем возвращались, и это случилось со мной.
— Вы первый игрок, родившийся во Флориде и сумевший сыграть за «Пантерз». Это была ваша детская мечта?
— Да, я много смотрел игры «Пантерз», когда рос. Первый раз посетил матч, когда мне был всего месяц, и я ходил на игры до тех пор, пока не уехал в 15 лет. Так что я видел сотни или тысячи игр НХЛ и всегда хотел играть за «Пантерз».
— Вы болели именно за них в детстве или вы предпочитали «Тампу»?
— Нет, за «Пантерз». Я ходил на все матчи «Пантерз», они были в 10 минутах от моего дома.
— Вы помните свою первую игру в НХЛ?
— Да, конечно. Это был один из лучших дней в моей жизни, который я провел с семьей и друзьями. Мне показалось, что я хорошо сыграл, что было приятно. Это было нечто — наконец-то получить награду за долгие годы упорного труда, это очень, очень приятно.
— Вам довелось играть с Юбердо, Барковым, Райнхартом. Кто вас больше всего впечатлил во «Флориде»?
— Все впечатлили по-своему. Например, Юбердо — один из лучших распасовщиков и плеймейкеров, на мой взгляд, в мире. Барков — это его универсальное хоккейное чутье, игра в защите, нападении, защита шайбы. Он делает практически все. А Райнхарт — просто чистый бомбардир. У него просто элитный игровой интеллект. Поэтому играть с ними было очень здорово. Даже просто тренироваться, учиться и видеть, что у них действительно хорошо получается.
— Если говорить о защитниках «Пантерз» на тот момент, когда вы были в команде, то лучшим был Аарон Экблад. На что вы обращали внимание в его игре? Чему вы научились?
— Он очень хорош. Он отлично понимает игру. Поэтому важно понимать, насколько просто он играет, а когда есть время, переходит в атаку. То же самое было и с Густавом Форслингом, моим партнером по защите в АХЛ, а затем в НХЛ. Было приятно увидеть знакомое лицо.
— Последние несколько лет вы провели в системе «Вашингтона». Продолжали ли переживать за «Флориду»?
— Нет, я старался не думать об этом. Мы играли в плей-офф с «Херши», поэтому я был сосредоточен на этом. А когда мы проиграли в прошлом году, я просто болел за друзей, которые все еще играют, за какую бы команду они ни выступали.
— Какие воспоминания у вас остались от победы в Кубке Колдера с «Херши»?
— Одна из лучших команд, в которых я когда-либо играл. Все были преданы одной цели — победе, и я думаю, это делает каждого лучше по отдельности. У нас был такой хороший коллектив, что хотелось каждый день выходить на лед и видеть их всех. Это было особенное время.
— Потом вы также стали вторым защитником-бомбардиром лиги. Можно ли считать тот сезон главным событием в вашей карьере?
— Да, играть в «Херши» было для меня особенным. Несмотря на то что это было на более позднем этапе моей карьеры, я чувствовал там себя как дома, и команда очень быстро меня приняла.
Екатерина Василевич