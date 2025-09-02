Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
05.09
Локомотив
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.51
П2
3.85
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Игорь Никитин рассказал о переходе Александра Радулова в «Локомотив»

Бывший главный тренер «Локомотива», а ныне наставник ЦСКА Игорь Никитин рассказал о переходе нападающего Александра Радулова в ярославский клуб.

Источник: Чемпионат.com

«До меня дошла новость, что Саня Радулов не договорился с “Динамо”. Наверное, [это был] толчок, триггер, что Радулов доступен, скажем так. У нас были личные отношения — мы с Саней достаточно долго работали в ЦСКА, я был помощником [главного тренера], в сборной работали.

Ни у меня не было сомнений, ни у Сани — он сразу же приехал на разговор. Мы просто переговорили, и всё стало понятно. Радулов — электростанция и в жизни, и в хоккее. Она или обеспечит всех электричеством, или может сделать полный блэкаут. Саня однозначно, как и я, живёт по полной, работает ежедневно и не представляет, что можно не выигрывать. В чём сложился пазл — команда была готова к принятию такого энерджайзера, за три года, что мы работали, они выросли ментально. И Саня пришёл в команду, с которой можно выиграть», — цитирует Никитина сайт КХЛ.