Хоккеист Эберт покинул «Автомобилист»

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Американский защитник Ник Эберт по личным причинам не сможет продолжить карьеру в екатеринбургском «Автомобилисте», сообщается на официальном сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Отмечается, что подписанный летом 2025 года контракт с 31-летним Эбертом не вступил в силу. По взаимному соглашению сторон хоккеисту присвоен статус неограниченно свободного агента.
Эберт присоединился к «Автомобилисту» в 2022 году. В общей сложности он сыграл 156 матчей за екатеринбургский клуб в КХЛ, набрал 82 очка (30 шайб + 52 передачи).