«Барыс» подписал ещё четырёх игроков

Астанинский «Барыс» объявил о подписании новых двухсторонних контрактов с игроками, проходившими просмотр в команде, передают Vesti.kz.

Источник: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

Однолетние соглашения, действующие до 31 мая 2026 года, заключили защитник Кирилл Никитин и нападающие Семён Симонов и Вячеслав Колесников.

Трёхлетний контракт до 31 мая 2028 года подписал защитник Матвей Решетько.

Ранее клуб уже оформил двухсторонние соглашения с другими хоккеистами, подробности — по ссылке.

Напомним, в межсезонье «Барыс» возглавил российский специалист Михаил Кравец. Также состав усилили американские форварды Майк Веккионе, Мэйсон Морелли, американский защитник Иэн Маккошен, российский нападающий Эмиль Галимов, канадский вратарь Оливье Родриг, канадский защитник Джейк Масси, американский защитник Райли Уолш и казахстанский защитник Дмитрий Бреус.

Стартовый матч сезона КХЛ «Барыс» проведёт дома 7 сентября против челябинского «Трактора».