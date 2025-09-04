В Ярославской области открыли звезду в честь победы «Локомотива» в КХЛ

«Вместе с президентом “Локомотива” Юрием Николаевичем Яковлевым открыли в холле регионального правительства звезду в честь исторической победы нашей команды — завоевания Кубка Гагарина и звания чемпионов КХЛ. Теперь рядом со звездами 1997, 2002 и 2003 годов засияла новая — символ нашей общей гордости и силы», — написал Евраев в своем Telegram-канале.