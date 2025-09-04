В Ярославской области открыли звезду в честь победы «Локомотива» в КХЛ

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сен — РИА Новости. Звезду в честь завоевания хоккейной командой «Локомотив» Кубка Гагарина и получения звания чемпионов КХЛ открыли в правительстве Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
«Вместе с президентом “Локомотива” Юрием Николаевичем Яковлевым открыли в холле регионального правительства звезду в честь исторической победы нашей команды — завоевания Кубка Гагарина и звания чемпионов КХЛ. Теперь рядом со звездами 1997, 2002 и 2003 годов засияла новая — символ нашей общей гордости и силы», — написал Евраев в своем Telegram-канале.
Двадцать первого мая «Локомотив» на своем льду в овертайме со счетом 2:1 обыграл челябинский «Трактор» в пятом матче финальной серии плей-офф КХЛ и стал обладателем Кубка Гагарина.