Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

«Нет поиска клуба, есть ожидание подписания». Бабаев — о продолжении карьеры Кузнецова

‎Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Евгения Кузнецова, рассказал о текущей ситуации с продолжением карьеры форварда.

Источник: Чемпионат.com

— Пока нет новостей. Он тренируется в Москве на «Арктике». Готовится к сезону.

‎— Как сам Евгений смотрит на эту ситуацию с поиском клуба?

‎— Нет поиска клуба. Есть ожидание подписания. С клубами мы определились. Два клуба сейчас решают моменты внутри своего потолка.

‎‎— Кузнецов не получит минимальный контракт?

‎— О минимуме и речи не шло, — цитирует Бабаева «Спорт день за днём».

В минувшем сезоне 33-летний нападающий выступал за СКА. В прошлом регулярном сезоне КХЛ Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм и набрал 37 (12+25) очков. Напомним, Евгений выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» с 2014 по 2024 год и стал в его составе обладателем Кубка Стэнли.