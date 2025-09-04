Ротенберг: благодарен судьбе, что нам удалось вернуть Гусева в большой хоккей из «Югры»

— Да, мы долго общались, но, как уже сказал, больше обсуждали детей и развитие хоккея. С Никитой знакомы очень давно, благодарен судьбе, что нам удалось вернуть его в большой хоккей из «Югры». Там его списали, а мы помогли вновь попасть в сборную России. Гусев стал олимпийским чемпионом. В жизни бывают разные ситуации, но, считаю, всё, что ни происходит, всё к лучшему. Переход в «Динамо» пошел на пользу Никите. Я всегда говорю честно и прямо. То, что мы тогда обсудили, помогло. Сейчас мы общаемся о будущем и о детях, — приводят слова Ротенберга «Известия».