Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
05.09
Локомотив
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.30
П2
3.90
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Ротенберг: благодарен судьбе, что нам удалось вернуть Гусева в большой хоккей из «Югры»

Член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг рассказал о продлении контракта форварда Никиты Гусева с бело-голубыми.

Источник: Чемпионат.com

— Удивились, что Никита Гусев находился в «Динамо» на пробном контракте?

— Мы с Никитой хорошо общаемся и дружим. Разговаривал с ним, но больше о детях, а не о контрактных вопросах. Сказал ему, что у нас развивается детский хоккей, и, если он решит отдать сына в наш вид спорта, можем помочь ему в развитии. Хорошо, что Никита остался в «Динамо». Вижу, что он выглядит лучше и лучше, у него открывается второе дыхание. Мы всегда рядом и готовы помочь. Особенно когда это касается детей.

— У вас был разговор перед подписанием контракта?

— Да, мы долго общались, но, как уже сказал, больше обсуждали детей и развитие хоккея. С Никитой знакомы очень давно, благодарен судьбе, что нам удалось вернуть его в большой хоккей из «Югры». Там его списали, а мы помогли вновь попасть в сборную России. Гусев стал олимпийским чемпионом. В жизни бывают разные ситуации, но, считаю, всё, что ни происходит, всё к лучшему. Переход в «Динамо» пошел на пользу Никите. Я всегда говорю честно и прямо. То, что мы тогда обсудили, помогло. Сейчас мы общаемся о будущем и о детях, — приводят слова Ротенберга «Известия».