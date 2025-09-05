Ричмонд
Канадский хоккеист «Спартака» задумался о получении гражданства России

Форвард Нэйтан Тодд выступает в России с 2024 года.

Источник: РБК Спорт

Канадский форвард московского «Спартак» Нэйтан Тодд задумывается над тем, чтобы в будущем получить российское гражданство. Об этом хоккеист рассказал ТАСС.

«Конечно, я думаю об этом. Совершенно точно», — ответил Тодд на соответствующий вопрос.

Тодду 29 лет, в России он выступает с 2024 года. Прошлый сезон канадец провел в уфимском «Салавата Юлаеве».

С сезона 2025/26 в КХЛ по-новому будут определять статус легионеров. Теперь легионерами перестают считаться хоккеисты, имеющие гражданство Российской Федерации, вне зависимости от наличия права выступать за сборные команды России по хоккею.

В последние годы несколько хоккеистов из Северной Америки получили гражданство России — американец Бреннан Менелл (сейчас выступает за СКА), канадцы Кэмерон Ли («Амур»), Седрик Пакетт (московское «Динамо») и Брендан Лайпсик.

Новый сезон чемпионата «Фонбет» — КХЛ стартует 5 сентября.