В «Локомотиве» высказались о драке форварда «Трактора» Ливо в товарищеской игре

— Я видел некоторые отклики, чуть ли не драматические. На мой взгляд, ничего удивительного не произошло. В предсезонных матчах многие молодые цепляются за места в составах, кто-то считает, что бросить вызов опытному игроку, легионеру — шаг в правильном направлении. При этом не все ветераны ценят такой молодёжный прессинг — вот и возникают эксцессы.