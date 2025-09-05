Михаил Воробьёв: «Задача у нас одна — постараться выиграть Кубок Гагарина»

В пятницу начинается новый сезон в КХЛ, а уже в субботу свой первый матч проведет петербургский СКА, который встретится с базирующимся в Северной столице китайским клубом «Шанхайские драконы». СКА очень сильно обновился за прошедшее лето. Ушли из клуба его многолетний руководитель и главный тренер Роман Ротенберг, а также множество игроков.
Нападающий Михаил Воробьев — один из немногих хоккеистов, оставшихся от старого состава. В интервью «Известиям» он поделился впечатлениями от работы с новым тренером, высказался о проблемах своего бывшего клуба — уфимского «Салавата Юлаева» и прокомментировал выступление в НХЛ за «Миннесоту Уайлд» своего бывшего партнера по молодежной сборной России Кирилл Капризова.
— Что нового было во время первой предсезонки под руководством Игоря Ларионова?
— Режим, дисциплина в плане питания, в плане тренировочного процесса. Всё четко по времени, быстро. Всё в темпе. Благодаря этому остается время на семью.
— Говорят, что теперь вставать надо в районе 6 часов утра, поскольку тренировки очень рано начинаются.
— Да, так и есть. Ничего страшного в этом не было. Не могу сказать, что мне тяжело это соблюдать. Тем более нам раздали браслеты, которые отслеживают наше состояние. И на основе этого появляются рекомендации, во сколько каждому из нас лучше ложиться спать, отталкиваясь от графика наших тренировок. Считывается организм каждого игрока. И на основе этого даются рекомендации по режиму.
— И какое для вас оптимальное время, когда надо ложиться спать?
— 22:15. Точнее, в это время надо уже спать. То есть ложиться где-то в 21:45.
— Получается?
— Да, организм подстроился. Может быть, только в первые два дня было немножко непривычно, тяжело. А потом вполне уже получалось, и утром даже без будильника вставал, когда надо.
— Раньше какой режим сна был?
— Раньше я больше отталкивался от ребенка. Потому что у детей обычно рано утром тренировки или садик. Так что своего пятилетнего ребенка приходилось по утрам отвозить, поэтому и так рано вставал. Но при нынешнем тренерском штабе СКА еще более четко стал расписываться график сна. И во многом благодаря тому, что раньше подстраивался под график своего ребенка, мне удалось быстро адаптироваться.
— Вам нравится такой режим?
— Да. Тем более, как я уже сказал, раннее начало тренировки означает и ранее ее завершение. А чем раньше проходит первая тренировка утром, тем раньше проходит и вторая тем же днем. В результате на вечер больше времени остается на то, чтобы с семьей провести время.
— Как человек, который начинает пятый сезон в составе СКА, чувствуете на себе ответственность как один из главных старожилов клуба после летней смены руководства, тренерского штаба и большей части состава?
— Да. И я в принципе ответственности не боюсь. Но у нас каждый день — это ответственность за команду, за результат. У нас все равны, поэтому кого-то выделить как лидера я не могу.
— Вы всё-таки в протоколе большинства предсезонных матчей значились как центр первого звена.
— Я думаю, это только по протоколу (улыбается). Так у нас все могут быть первыми центрами.
— Вы сказали о требованиях Игоря Ларионова по режиму. А в игровом плане что он поменял?
— Да немало изменений. Идут от главного тренера всякие подсказки в плане того, как открываться, как подкатываться, как с защитниками коммуницировать. В принципе много таких серьезных нюансов.
— Например?
— Стараться всегда быть внутри определенных точек, через центр выходить, потому что многие команды постоянно закрывают борта. Постоянно нам говорят, как правильно подкатываться под защитника и получать после этого шайбу, чтобы чуть больше времени было на принятие решения. Это нужно для того, чтобы не просто в стекло шайбу выбросить, а найти возможность для хорошей передачи.
— При прошлом тренерском штабе этого не было?
— Если честно, уже не помню. Как-то это забылось.
— Нет ощущения, что это всё было в прошлой жизни, — настолько поменялся СКА за межсезонье 2025 года?
— Я как-то стараюсь не вспоминать прошлый сезон. Никаких мыслей на этот счёт не было, поскольку хочу настраиваться на будущее.
— Следите за тем, что происходит с вашим родным «Салаватом Юлаевым»? Есть разочарование от истории с долгами, сокращением бюджета, расторжением контракта с такой звездой клуба, как Джошуа Ливо?
— Разочарование, конечно, есть. Но зато у многих молодых ребят в Уфе появился шанс показать себя на уровне КХЛ, как-то закрепиться, зарекомендовать себя. Может быть, они не хуже проведут сезон, а то и лучше, чем предыдущий. Так что рано делать какие-то выводы. Я думаю, что в Республике Башкортостан любят в хоккей. И в конечном итоге у «Салавата» всё будет в порядке.
— От СКА можно ожидать больших успехов уже в нынешнем сезоне? Или с учетом всех перемен понадобится время, чтобы построить коллектив, который будет бороться за трофей?
— У нас в любом случае, как всегда, максимальные задачи. Точнее задача одна — постараться выиграть Кубок Гагарина.
— Сезон вы будете начинать на «СКА Арене», только в отличие от прошлого чемпионата она будет не вашей домашней, а «Шанхайских драконов». После того как этот китайский клуб решил в нынешнем сезоне играть в Питере, он стал для вас принципиальным соперником?
— Пока не смотрю на это с таких позиций. Может быть, по ходу сезона, когда сыграем первый матч, такое отношение появится. Но пока ничего подобного нет.
— Как отреагировали на возвращение вашей команды с большой «СКА Арены» в «Ледовый дворец», на которой постоянно играли домашние матчи до 2024 года?
— В «Ледовом» мы больше игр провели — на ней как-то более привычно. Но в целом и там, и там поддержка зрителей хорошая. А так в принципе я людей слышу, только когда мы гол забиваем или я сижу и отдыхаю на скамейке. В остальное время я весь в игре, поэтому тяжело кого-то услышать.
— В 2017 году вы выиграли бронзу молодежного чемпионата мира, когда были центром звена, в котором играл Кирилл Капризов. Следите за тем, как он в последние пять лет выступает в НХЛ за «Миннесоту»? Как он поменялся с тех пор?
— Конечно, я всегда слежу за пацанами, с которыми играл. Как за теми, кто в НХЛ сейчас, так и за ребятами из КХЛ. Но это произошло еще несколько лет назад, когда он уверенно зашел, можно сказать, с ноги открыл дверь в НХЛ, набравшись нужного опыта с ЦСКА. С тех пор он пытается улучшить свою игру от матча к матчу, от сезона к сезону. Но, думаю, ему хочется как можно выше забраться и дойти до Кубка Стэнли.
Алексей Фомин