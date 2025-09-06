«Локомотив» снова с трофеем! Радулов обновил мощный рекорд

Ярославский «Локомотив» обыграл челябинский «Трактор» и победил в матче за Кубок открытия. О том, как стартовал новый сезон Континентальной хоккейной лиги, — в обзоре РИА Новости.
Встретились там, где случилась история
21 мая. Ярославль. «Арена 2000». Этот день навсегда вошел в историю российского хоккея, когда местный «Локомотив», обыграв челябинский «Трактор» в пятом матче серии, впервые в своей клубной истории стал обладателем Кубка Гагарина. Спустя три с лишним месяца команды встретились на том же месте, чтобы открыть новую главу как своего очного противостояния, так и всей лиги. Ранее «Локомотив» уже трижды участвовал в матчах за Кубок открытия (проиграли «Салавату Юлаеву» в 2008-м — 1:4, проиграли «Ак Барсу» в 2009-м — 2:3 ОТ и обыграли «Металлург» в 2024-м — 3:2), «Трактор» же провел только одну такую игру (проиграли московскому «Динамо» в 2014-м — 1:5).
С того дня, когда одни переживали эйфорию и громкую искреннюю радость, а другие не находили себе места от отчаяния и грусти, утекло немало воды и произошло множество событий. «Локомотив» нашел нового вожака, перед которым стоит непростая задача оставить Кубок Гагарина в Ярославле, а «Трактор» приложил огромные усилия, чтобы наконец-то оправдать статус претендента на чемпионство.
Чемпионы с новым тренером
Летом «Локомотив» неожиданно для многих расстался с Игорем Никитиным и его тренерским штабом, без кого триумфального сезона не случилось бы. Именитый специалист и его товарищи приняли решение найти для себя новый вызов и ушли в московский ЦСКА, где Никитин уже ранее работал и даже добивался успеха, но за первую же неудачу был наказан увольнением.
Символично, что замену Никитину «Локомотив» нашел в лице Боба Хартли — канадского тренера, который в апреле 2021 года в качестве наставника омского «Авангарда» сокрушил никитинский ЦСКА и приложил руку к последующей отставке Игоря Валерьевича. Сам Хартли порядка трех лет был свободным от тренерской деятельности и за этот период отклонил предложения ряда клубов КХЛ. Но на вызов «Локомотива» откликнулся, в этом решении имеется особый подтекст. В Ярославле до Хартли работал его давний коллега, товарищ и близкий друг Брэд Маккриммон, который 7 сентября 2011 года стал одним из жертв страшной трагедии.
«После первого разговора с президентом клуба Юрием Яковлевым я сразу вспомнил Маккриммона. Мы четыре года вместе работали в “Атланте”, были друзьями. Незадолго до той страшной катастрофы в Ярославле мы встретились в Швейцарии, где я тогда тренировал “Цюрих”, поужинали, поговорили о его будущем. Брэд мечтал стать главным тренером, и в тот день он был буквально в нескольких часах от того, чтобы исполнить мечту. Для меня это очень особенная история», — рассказал Хартли в интервью «СЭ».
«Трактор» отвоевал рекордсмена
«Локомотив» пусть и лишился чемпионского тренерского штаба, но чемпионский костяк среди игроков ярославский клуб сохранил. «Железнодорожники» подписали новые контракты с Александром Радуловым, Рушаном Рафиковым, Денисом Алексеевым, Максимом Шалуновым, Байроном Фрэзом, Мартином Гернатом, Артуром Каюмовым, Егором Суриным и Алексеем Береглазовым, также в клуб после неудачи в НХЛ вернулся Даниил Мисюль. При этом клубу пришлось расстаться с Дмитрием Симашевым и Даниилом Бутом, которые отправились покорять Америку, и Богданом Киселевичем.
«Трактор» же сохранил тренерский штаб вместе с харизматичным канадцем Бенуа Гру, но при этом произвел изменения в составе игроков. Так, челябинцы расстались со звездным вратарем Заком Фукале, попрощались с Артемом Блажиевским и Стивеном Кэмпфером, а яркие форварды и воспитанники местного хоккея Максим Шабанов и Виталий Кравцов перебрались в НХЛ. При этом менеджмент «Трактора» во главе с Алексеем Волковым договорился о переходе в клуб вратаря Криса Дригера, форвардов Пьеррика Дюбе и Михаила Григоренко, а также защитника Джордана Гросса. Кроме того, был подписан контракт с Майком Веккионе, однако вскоре челябинцы расстались с ним и обменяли в «Барыс».
Все ради Джошуа Ливо — лучший снайпер прошлого регулярного сезона и рекордсмен КХЛ неожиданно вступил в конфликт с «Салаватом Юлаевым» и по обоюдному согласию расторг контракт с уфимцами, после чего вышел на рынок свободных агентов. Таким подарком судьбы «Трактор» воспользовался моментально. Примечательно, что канадец мог пропустить старт нового сезона из-за дисквалификации — он был отстранен лигой на два матча за неявку на церемония закрытия прошлого сезона. Однако сторона игрока и «Трактор» подали апелляцию, и на время ее рассмотрения Ливо разрешили играть.
«По Ливо рассмотрение еще продолжается, на время разбирательства игрок допущен до участия. В случае если дисциплинарный комитет оставит в силе решение о дисквалификации, то она вступит в силу с этого дня», — заявили в пресс-службе КХЛ.
Троллинг от «Локо», рекорд от Радулова
Перед началом стартового матча сезона на «Арене 2000» состоялась церемония чествования чемпионов прошлого розыгрыша КХЛ. В рамках мероприятия под своды арены был поднят стяг с изображением Кубка Гагарина. Некоторой изюминкой послужила насмешка со стороны работников арены, которые во время выхода хоккеистов «Трактора» на разминку включили бессмертный хит группы Queen «We Are the Champions», как бы провоцируя челябинцев и напоминая им о том, что они вернулись на лед, где в мае уступили в финальной серии.
Нельзя сказать, что эти моменты как-то сказались на психологическом настрое «Трактора». Напротив, обе команды начали игру чересчур аккуратно и в попытках не ошибиться наоборот допускали необязательные ошибки. Только за первый период на двоих «Локо» и «Трактор» нахватали семь малых штрафов.
Настоящий же хоккей начался со второго периода, когда соперники адаптировались к условиям стартовавшего сезона. «Локомотиву» в этом плане было проще. Не забывая уже прижившуюся в Ярославле систему игру, «железнодорожники» активно выступили во второй 20-минутке и на опыте заперли соперника в его зоне, не давая голкиперу челябинцев Крису Дригеру ни минуты покоя.
«Дригер сегодня был одним из лучших наших игроков. Крис — наш вратарь, и доволен его игрой», — отмечал наставник «Трактора» Бенуа Гру.
Новичок «Трактора», призванный заменить Зака Фукале, со своей задачей справлялся отлично и действовал хладнокровно и надежно. Но перед самым перерывом ярославцы все-таки прошили его. Не без доли везения: Егор Сурин вышел на убойную позицию и нанес кистевой бросок, и лишь после отскока от конька защитника челябинцев Арсения Коромыслова шайба влетела в сетку. Александр Радулов, игравший в звене с Суриным, праздновал этот гол ярче всех. Это неудивительно, ведь пара Радулов — Сурин еще в прошлом сезоне стала одной из самых продуктивных в лиге, в этой связке опытный 39-летний Александр Валерьевич направил свой опыт на обучение юного и дерзкого 19-летнего Егора.
В третьем периоде «Трактор» ожидаемо стал играть активнее, и «Локомотив» был к этому готов. «Железнодорожники» сдерживали атаку челябинцев, а если и упускали соперника, то Даниил Исаев выручал эффектными сейвами. Но и в его броне была найдена брешь. «Трактор» в конце основного времени матча наконец-то воспользовался численным преимуществом, и Джошуа Ливо нашел Пьеррика Дюбе в выгодном положении: после передачи от канадца французский форвард броском в касание сравнял счет.
По своему сценарию игра напоминала пятый матч финальной серии Кубка Гагарина-2025: «Трактор» спасся в концовке и перевел игру в овертайм, где больше шансов забить было именно у «Локомотива». Дополнительную пятиминутку ярославцы в конце и вовсе доигрывали в большинстве, но использовать это преимущество не смогли, чем был очень недоволен Радулов — его резкие высказывания попали в телетрансляцию. Выявить сильнейшего помогла серия буллитов, которая с нового сезона в КХЛ определяется в трех попытках с каждой стороны. У «Локомотива» отличились все тот же Радулов и Максим Березкин, за «Трактор» забросил лишь Григоренко.
Итог — 2:1. «Локомотив» начал защиту чемпионского титула с завоевания очередного трофея. Кубок открытия второй сезон подряд оказался в Ярославле, хотя и сами игроки клуба предпочли не прикасаться к кубку. Он, кстати, лично для Радулова в его богатой карьере стал уже шестым: ранее 39-летний форвард уже выигрывали Кубок открытия с «Локо», дважды с «Салаватом Юлаевым» и еще по разу с ЦСКА и «Ак Барсом». Такой рекорд не покорится никому еще долго.
Андрей Сенченко