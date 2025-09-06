«Локомотив» снова с трофеем! Радулов обновил мощный рекорд

«После первого разговора с президентом клуба Юрием Яковлевым я сразу вспомнил Маккриммона. Мы четыре года вместе работали в “Атланте”, были друзьями. Незадолго до той страшной катастрофы в Ярославле мы встретились в Швейцарии, где я тогда тренировал “Цюрих”, поужинали, поговорили о его будущем. Брэд мечтал стать главным тренером, и в тот день он был буквально в нескольких часах от того, чтобы исполнить мечту. Для меня это очень особенная история», — рассказал Хартли в интервью «СЭ».