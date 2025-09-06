Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

«Шанхайские Драконы» в матче со СКА предложат фанатам китайские блюда

«Шанхайские Драконы» предложат болельщикам китайскую кухню в матче со СКА.

Источник: Чемпионат.com

Команда под руководством Жерара Галлана сегодня на «СКА Арене» проведёт свой первый матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится сегодня, 6 сентября, и начнётся в 17:00 мск.

«Не забывайте — мы китайский клуб КХЛ, с гордостью представляем свои традиции и культуру. На матче 6 сентября всех пришедших ждёт уникальная возможность попробовать блюда китайской кухни. Долой скучные сосиски в тесте! Вперёд, цзяоцзи!» — говорится в телеграм-канале китайского клуба.

Цзяоцзы — это блюдо китайской, японской, корейской кухни, разновидность пельменных изделий; лепятся из теста с начинкой из мяса (чаще всего — свиного фарша) и овощей (чаще всего — капусты), реже — только из мяса.

Хоккей. КХЛ
2-й период
Шанхай Дрэгонс
2
:
СКА
3
Все коэффициенты
П1
9.50
X
6.30
П2
1.72