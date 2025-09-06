Ричмонд
Бывший капитан хоккейного «Динамо» стал капитаном в «Спартаке»

В прошлом сезоне с капитанской нашивкой в «Спартаке» играл Дмитрий Вишневский, теперь она перешла к Андрею Миронову.

Источник: РБК Спорт

Капитаном «Спартака» в новом сезоне 2025/26 был выбран защитник Андрей Миронов. Об этом сообщается в телеграм-канале московского клуба КХЛ.

Помогать ему в качестве ассистентов будут Дмитрий Вишневский, который ранее был капитаном, и Павел Порядин.

Обладатель Кубка Гагарина, вице-чемпион мира и многолетний капитан московского «Динамо» Миронов перешел в «Спартак» в мае 2024 года. В прошлом сезоне защитник провел 62 матча и набрал 31 (8+23) очко.

Миронов является воспитанником «Динамо» и рекордсменом по числу матчей за клуб — в 644 играх он забросил 43 шайбы и сделал 130 передач.

Новый сезон чемпионата «Фонбет» — КХЛ стартовал 5 сентября. «Спартак» в первом матче 7 сентября примет «Сочи».

