«Торпедо» победило «Салават Юлаев» на старте нового сезона КХЛ

В первом периоде Владислав Фирстов вывел «Торпедо» вперед, а вторая 20-минутка началась с точного броска Василия Атанасова. «Салават Юлаев» сумел вернуться в игру и благодаря голам Ильдана Газимова и Максима Кузнецова счет сравнял.