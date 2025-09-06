«Торпедо» победило «Салават Юлаев» на старте нового сезона КХЛ

В первом периоде Владислав Фирстов вывел «Торпедо» вперед, а вторая 20-минутка началась с точного броска Василия Атанасова. «Салават Юлаев» сумел вернуться в игру и благодаря голам Ильдана Газимова и Максима Кузнецова счет сравнял.
В третьем периоде уфимцы впервые вышли вперед после гола Данила Алалыкина. Однако вскоре Алексей Кручинин счет сравнял, а Никита Шавин забросил победную для нижегородцев шайбу.
8 сентября «Торпедо» сыграет дома против СКА а «Салават Юлаев» отправится в гости к «Металлургу».
Хоккей, КХЛ, Неделя 1
6.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный, 5500 зрителей
Главные тренеры
Алексей Исаков
Виктор Козлов
Вратари
Иван Кульбаков
Александр Самонов
(00:00-58:31)
Александр Самонов
(58:57-59:00)
1-й период
15:22
Владислав Фирстов
17:27
Владислав Фирстов
17:27
Глеб Кузьмин
2-й период
20:36
Алексей Кручинин
26:25
Василий Атанасов
(Алексей Кручинин, Сергей Гончарук)
29:09
Илья Федотов
30:13
Бобби Нарделла
34:31
Ильдан Газимов
35:08
440
(Александр Хмелевский, Дин Стюарт)
35:54
Василий Атанасов
35:54
Сергей Гончарук
35:54
Ярослав Цулыгин
38:50
Ярослав Цулыгин
3-й период
47:27
Данил Алалыкин
(Никита Зоркин)
48:57
Алексей Кручинин
(Василий Атанасов, Сергей Гончарук)
51:33
Никита Шавин
(Егор Виноградов)
Статистика
Торпедо
Салават Юлаев
Штрафное время
10
8
Игра в большинстве
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит