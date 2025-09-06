Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

«Торпедо» победило «Салават Юлаев» на старте нового сезона КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/26 «Торпедо» обыграло «Салават Юлаев». Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 4:3.

Источник: Григорий Соколов,photo.khl.ru

В первом периоде Владислав Фирстов вывел «Торпедо» вперед, а вторая 20-минутка началась с точного броска Василия Атанасова. «Салават Юлаев» сумел вернуться в игру и благодаря голам Ильдана Газимова и Максима Кузнецова счет сравнял.

В третьем периоде уфимцы впервые вышли вперед после гола Данила Алалыкина. Однако вскоре Алексей Кручинин счет сравнял, а Никита Шавин забросил победную для нижегородцев шайбу.

8 сентября «Торпедо» сыграет дома против СКА а «Салават Юлаев» отправится в гости к «Металлургу».

Торпедо
4:3
1:0, 1:2, 2:1
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 1
6.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный, 5500 зрителей
Главные тренеры
Алексей Исаков
Виктор Козлов
Вратари
Иван Кульбаков
Александр Самонов
(00:00-58:31)
Александр Самонов
(58:57-59:00)
1-й период
15:22
Владислав Фирстов
17:27
Владислав Фирстов
17:27
Глеб Кузьмин
2-й период
20:36
Алексей Кручинин
26:25
Василий Атанасов
(Алексей Кручинин, Сергей Гончарук)
29:09
Илья Федотов
30:13
Бобби Нарделла
34:31
Ильдан Газимов
35:08
440
(Александр Хмелевский, Дин Стюарт)
35:54
Василий Атанасов
35:54
Сергей Гончарук
35:54
Ярослав Цулыгин
38:50
Ярослав Цулыгин
3-й период
47:27
Данил Алалыкин
(Никита Зоркин)
48:57
Алексей Кручинин
(Василий Атанасов, Сергей Гончарук)
51:33
Никита Шавин
(Егор Виноградов)
Статистика
Торпедо
Салават Юлаев
Штрафное время
10
8
Игра в большинстве
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит