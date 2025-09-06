«Шанхай» показал СКА, кто в Петербурге хозяин! «Драконы» сокрушили армейцев за 83 секунды

6 сентября 2025 года — день, когда СКА впервые приехал на «СКА Арену» в качестве гостя. Да, формально такое уже было, когда «Куньлунь» проводил свои домашние встречи на самой большой арене в мире. Но тогда армейцы занимали домашнюю раздевалку, а сегодня приехали на стадион, где от СКА буквально осталось только название — вся чаша преобразилась вместе с «Ред Стар», которые превратились в «Шанхай» и стали хозяевами этого льда.