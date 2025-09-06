«Шанхай» показал СКА, кто в Петербурге хозяин! «Драконы» сокрушили армейцев за 83 секунды

6 сентября 2025 года — день, когда СКА впервые приехал на «СКА Арену» в качестве гостя. Да, формально такое уже было, когда «Куньлунь» проводил свои домашние встречи на самой большой арене в мире. Но тогда армейцы занимали домашнюю раздевалку, а сегодня приехали на стадион, где от СКА буквально осталось только название — вся чаша преобразилась вместе с «Ред Стар», которые превратились в «Шанхай» и стали хозяевами этого льда.
И при всех громких вывесках второго игрового дня, среди которых были матчи «Металлург» — «Ак Барс» и «ЦСКА» — «Динамо», встреча в Северной столице, которую де-факто можно назвать первым петербургским дерби в истории КХЛ, привлекала едва ли не наибольшее внимание.
И действительно, интриг хватало — абсолютно новая команда у «Дрэгонс» и значительно обновлённый СКА с тренерским противостоянием некогда лучшего тренера НХЛ Жерара Галлана и ушедшего на повышение из «Торпедо» Игоря Ларионова, которому в Санкт-Петербурге предстоит работать в других условиях, нежели в Нижнем Новгороде.
Переехавшие с ним Маркус Филлипс и Игорь Ларионов-младший сегодня оказались в основе армейцев — как и Николай Голдобин, и амнистированный Тревор Мёрфи, и Бреннан Менелл, и Рокко Гримальди. Из статусных новичков коренным петербуржцам не хватало только Джозефа Бландизи, чья дата дебюта пока остаётся неизвестной.
«Шанхай» по сравнению с последним предсезонным матчем с «Динамо» активировал звено Чехович — Куинни — Рендулич, отправив в резерв тройку Кузнецов — Николаев — Акользин. И назначил капитанов — литеру «С» получил Спенсер Фу, а с нашивками «А» «Драконов» будут выводить Адам Кленденинг, Александр Бурмистров, Жереми Гроло и Райан Спунер.
Праздник хоккея начался со зрелищной презентации — «Дрэгонс» красиво презентовали себя на льду «СКА Арены» видеороликом. Санкт-Петербург, Шанхай, традиционный и современный Китай — всё нашло воплощение на площадке.
Сам праздник хоккея начался практически без раскачки — на четвёртой минуте гости (да, это про СКА) получили право на розыгрыш лишнего, и меньше чем через минуту Валентин Зыков стал автором первого гола в Санкт-Петербурге в этом сезоне.
Не прошло и двух минут, как болельщики «Шанхая» отпраздновали первую шайбу в истории своего любимого клуба. Её автором стал Паркер Фу, оставивший не у дел Бреннана Менелла на пятаке у ворот Сергея Иванова.
На этом голевой парад только начинался — вскоре Михаил Воробьёв вернул преимущество своей команде.
А ещё до перерыва Рокко Гримальди успел отдать первый голевой пас в форме СКА. Но есть нюанс — он помог организовать атаку игрокам хозяев, и Никита Попугаев забивал уже в оставленные Сергеем Ивановым ворота.
Во втором периоде голевое пиршество продолжилось — снова большинство у СКА в начале периода и снова успешная реализация от армейцев. На этот раз отличился Николай Голдобин, открыв лицевой счёт в первой же встрече после перехода из «Спартака».
Что произошло дальше, объяснить очень сложно. Ещё одно большинство у гостей — на этот раз нереализованное, — после которого «Драконы» выдали лучшую десятиминутку в своей истории.
Гейдж Куинни, Никита Попугаев, Борна Рендулич и Маркс Эллис в мгновение ока сделали из 2:3 6:3! Особенно красивой получилась шайба хорватского экс-форварда армейцев — Рендулич изящно обыграл Тревора Мёрфи и пробил Иванова.
Голкипер армейцев буквально через минуту после гола Рендулича отправился отдыхать — шайба Эллиса стала для него последней в этом матче. А всего на три гола у «Драконов» ушло 83 секунды!
Вышедший вместо Иванова Артемий Плешков пропускать наотрез отказывался, а вот Патрику Рыбару в середине третьего периода пришлось вынимать шайбу из собственных ворот. Неплохую комбинацию СКА завершил Рокко Гримальди, ранее успевший ассистировать Голдобину.
Армейцы вдохновились этим голом и с новыми силами пошли в атаку. Через пару смен счёт до минимума едва не сравнял Матвей Короткий, однако «Драконов» выручила штанга. А ещё несколько секунд спустя после броска Марата Хайруллина надёжно сыграл Рыбар.
Свой шанс забить ещё был и у Никиты Попугаева — форвард «Шанхая» едва не оформил хет-трик, но Плешков оказался против. Однако седьмая шайба в воротах армейцев всё-таки побывала — Игорь Ларионов заменил голкипера на шестого полевого, после чего Куинни установил окончательный счёт встречи.
7:4 — убедительная победа Жерара Галлана и его команды в первом матче сезона. «Шанхай» показал, кто в Петербурге хозяин?
Дмитрий Сторожев