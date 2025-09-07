Успешное возвращение Никитина, первая победа «Торпедо» с новым тренером. Итоги дня в КХЛ

6 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись четыре встречи. Подводим итоги первого полноценного дня нового сезона.
За ЦСКА заброшенными шайбами отметились Павел Карнаухов, Кирилл Долженков, Денис Гурьянов, Даниэль Спронг, Иван Дроздов и Виталий Абрамов. В составе московского «Динамо» отличились Никита Гусев и Кирилл Адамчук.
На 20-й минуте защитник Алексей Маклюков забил первый гол в матче и вывел «Металлург» вперёд. На 22-й минуте нападающий Егор Коробкин удвоил преимущество хозяев. На 26-й минуте форвард Михаил Фисенко отыграл одну шайбу казанцев. На 42-й минуте защитник Митчелл Миллер сравнял счёт. На 45-й минуте нападающий Александр Петунин вывел хозяев вперёд. На 47-й минуте форвард Алексей Пустозёров сравнял счёт и перевёл игру в овертайм.
В дополнительное время команды победителя не выявили. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.
За «Шанхайских Драконов» заброшенными шайбами отметились Паркер Фу, Никита Попугаев (дважды), Гейдж Куинни (дважды), Борна Рендулич и Макс Эллис. В составе СКА отличись Валентин Зыков, Михаил Воробьёв, Николай Голдобин и Рокко Гримальди.
В составе «Торпедо» отличились Владислав Фирстов, Василий Атанасов, Алексей Кручинин и Никита Шавин. За «Салават Юлаев» заброшенными шайбами отметились Ильдан Газимов, Максим Кузнецов и Данил Алалыкин.
Егор Торишный