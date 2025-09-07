СКА — уже не команда номер один в Петербурге? «Динамо» не надо гнаться за победой в регулярке? Итоги топ-матчей КХЛ

В Нижнем Новгороде матч тоже выдался богатым на события, но в целом уровень игроков у «Торпедо» повыше, чем у соперника. Этот фактор вылился в красивые голы Алексея Кручинина и Никиты Шавина, предопределив результат. Тогда как главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов, выжимающий из своего наспех скроенного состава все что можно, обречен на тяжелый труд и страдания на долгие месяцы вперед. Быстро адаптировать выходцев из ВХЛ и молодежь к новым для них реалиям почти невозможно.