СКА — уже не команда номер один в Петербурге? «Динамо» не надо гнаться за победой в регулярке? Итоги топ-матчей КХЛ

Игра СКА — дикий хаос и безумные ошибки
Второй игровой день регулярного чемпионата заставил забыть о скучноватом по интриге Кубке Открытия. Однако почти все внимание перетянул на себя «Шанхай», с изяществом и издевкой показав на «СКА-Арене» в матче против СКА, кто на данный момент является командой номер один в Санкт-Петербурге.
«Драконы», собранные со всего мира, словно крестьянское ополчение в средние века, в пух и прах разнесли оппонента, который только блистал красивыми доспехами своих звезд и совершенно провалился на площадке. У армейцев пока каждый действовал сам за себя, поэтому аналогия с разгромами рыцарей в стародавние времена абсолютно уместна.
Жерар Галлан и во времена игровой карьеры был задиристым парнем, предпочитавшим простые решения и напор. Но сейчас его творение оказалось в разы красивее и эффективнее, чем работа Игоря Ларионова. У Профессора сейчас яркими получаются только словесные обороты на пресс-конференции. От игры СКА хочется зажмуриться, чтобы не видеть дикий хаос и безумные ошибки.
ЦСКА сложно не хвалить уже сейчас
ЦСКА ожидаемо уничтожил в столичном дерби своего соперника, продемонстрировав впечатляющий хоккей для начала сентября. В распоряжении Игоря Никитина оказался более богатый материал в плане таланта по сравнению с «Локомотивом». Опыт тренерского штаба и мощный состав — гарантия классного результата.
После матча все представители армейского клуба призывали поумерить восторги. Но своим глазам надо верить. ЦСКА прекрасно готов, а его игра, учитывая выставочные матчи, уже впечатляет основательностью на фоне главных претендентов на титул.
«Динамо» ожидаемо буксует, чего можно было ожидать еще в августе. Первый серьезный тест бело-голубые провалили полностью. Для самого начала регулярного чемпионата это совсем не катастрофа. Все понимают, что нынешнюю команду будут оценивать исключительно по плей-офф. Для коллектива, где собрано достаточное количество возрастных игроков, важнее раскрыть свой потенциал позже и подойти к пику возможностей к весне. Этой версии «Динамо» точно не стоит повторять прежних ошибок, гонясь за высоким местом в регулярном чемпионате.
«Металлургу» и «Ак Барсу» нужно раскрывать своих лидеров
«Металлург» — пожалуй, самая быстрая команда в КХЛ. Его игровое преимущество, обеспеченное разностью скоростей, при Андрее Разине местами бывает подавляющим. Но когда соперник привыкает к такому давлению, то выясняется, что и с уральцами можно действовать как минимум на равных. «Ак Барс», не имевший шансов в первом периоде, позднее вернулся в дело и даже мог забрать победу в основное время, если бы не вратарь хозяев Илья Набоков.
Очевидно, что эти команды будут находиться в группе лидеров с начала и до конца регулярного чемпионата. В данный момент и магнитогорцам, и казанцам необходимо раскрыть своих звезд — в этой игре не проявили себя ни Владимир Ткачев, ни Сергей Толчинский, ни Дмитрий Яшкин, ни Григорий Денисенко.
Козлова ждет тяжелый труд
В Нижнем Новгороде матч тоже выдался богатым на события, но в целом уровень игроков у «Торпедо» повыше, чем у соперника. Этот фактор вылился в красивые голы Алексея Кручинина и Никиты Шавина, предопределив результат. Тогда как главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов, выжимающий из своего наспех скроенного состава все что можно, обречен на тяжелый труд и страдания на долгие месяцы вперед. Быстро адаптировать выходцев из ВХЛ и молодежь к новым для них реалиям почти невозможно.