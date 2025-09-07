Ричмонд
Ларионов назвал причины поражения СКА от «Шанхай Дрэгонс» в матче КХЛ

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал поражение своей команды от «Шанхай Дрэгонс» в матче КХЛ (4:7).

Источник: РИА "Новости"

— В третьем периоде встали на путь камбэка. На ваш взгляд, чего не хватило, чтобы все-таки дожать соперника?

— Удачи не хватило. Не хватило времени. Вы видели, штанга была, перекладина — Короткий бросал. Были очень хорошие моменты. Мы сказали ребятам в перерыве: давайте дадим надежду и радость людям, которые пришли на игру. Отправим их домой счастливыми.

Старались, ничего не скажу, старались. Были моменты. Но всегда необходима небольшая удача, чтобы это реализовать. Главное, что мы близки.

Молодежь, которая играла свои первые матчи: и Поляков, и Романов. Короткий, понятно, играл раньше. И Дишковский. Им тоже нужно время.

Мы сделаем небольшие корректировки. Может быть, немножко разбавим молодежь опытными игроками, чтобы было на кого положиться. И надеемся, что эти ребята еще порадуют всех вас и болельщиков сильной игрой, победами, — приводит слова тренера официальный сайт СКА.