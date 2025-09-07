Ричмонд
Канадский хоккеист ЦСКА — после 6:2 с «Динамо»: невероятные эмоции от начала сезона

Защитник ЦСКА Колби Уильямс поделился своими эмоциями после победы над московским «Динамо» (6:2) в первом матче сезона регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Источник: Чемпионат.com

«Эмоции от начала сезона невероятные. Всегда приятно начать сезон с победы. Предсезонные сборы были очень тяжёлыми. Мы рады, что преодолели все трудности и теперь проводим матчи, которые что-то значат. Требуется некоторое время, чтобы познакомиться с новыми партнёрами, понять, как все играют, наладить взаимопонимание. В команде много отличных ребят, которые хотят побеждать даже на тренировках. Думаю, это сейчас важнее, чем победы и поражения. Важно оставаться командой, потому что сезон длинный», — сказал Уильямс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.