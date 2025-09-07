Ричмонд
Футбольный «Локомотив» выложил пост к годовщине гибели хоккеистов и штаба ХК «Локомотив»

Футбольный клуб «Локомотив» почтил память хоккеистов и штаба ярославского «Локомотива», которые 7 сентября 2011 года погибли в авиакатастрофе.

Источник: Чемпионат.com

«7 сентября 2011 года, четырнадцать лет назад, произошла трагедия, которая потрясла весь спортивный мир, — разбился самолёт с хоккейной командой ярославского “Локомотива”.

В результате катастрофы погибли 44 человека.

ФК «Локомотив» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Светлая память ярославским «железнодорожникам», — говорится в сообщении футбольного «Локомотива».

Крупнейшая спортивная катастрофа современной России, когда на взлёте из ярославского аэропорта в Туношне разбился чартерный Як-42, произошла 7 сентября 2011 года. На борту самолёта находился весь основной состав и тренерский штаб хоккейного клуба «Локомотив». Из 45 человек 43 погибли на месте, а нападающий «Локомотива» Александр Галимов через пять дней скончался в больнице от полученных травм. Единственный выживший — инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.