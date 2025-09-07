Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

Каменский назвал число команд КХЛ, которые будут бороться за Кубок Гагарина

Олимпийский чемпион и вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский выразил мнение, что на победу в Кубке Гагарина будут претендовать восемь команд.

Источник: Чемпионат.com

«Думаю, сезон будет очень интересным. Первый матч “Локомотива” и “Трактора” показал, что борьба будет до последних секунд. Что касается фаворитов, то их где-то восемь. Плюс в каждом сезоне появляются команды, которые преподносят сюрпризы и привлекают к себе внимание. Так что будем смотреть, болеть, переживать», — приводит слова Каменского «ВсеПроСпорт».

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.