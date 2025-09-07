Каменский назвал число команд КХЛ, которые будут бороться за Кубок Гагарина

«Думаю, сезон будет очень интересным. Первый матч “Локомотива” и “Трактора” показал, что борьба будет до последних секунд. Что касается фаворитов, то их где-то восемь. Плюс в каждом сезоне появляются команды, которые преподносят сюрпризы и привлекают к себе внимание. Так что будем смотреть, болеть, переживать», — приводит слова Каменского «ВсеПроСпорт».