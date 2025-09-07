Ричмонд
Форвард «Шанхайских Драконов» рассказал, насколько принципиальны игры со СКА

Нападающий «Шанхайских Драконов» Гейдж Куинни ответил на вопрос о принципиальности игр со СКА.

Источник: Чемпионат.com

Напомним, в этом сезоне китайский клуб выступает в Санкт-Петербурге. В субботу, 6 сентября, «Драконы» обыграли СКА со счётом 7:4.

— Ещё пять матчей со СКА в этом сезоне. Это может стать настоящим дерби?

— Когда играешь с кем-то из одного города, это всегда эмоциональный момент. Но мы просто хотим брать два очка в каждой игре и двигаться вперёд.

— Слоган «Шанхая» — «никаких чёртовых оправданий». Знаете, чья это была идея?

— Думаю, это совместная идея тренеров и команды. Мы здесь не используем никаких оправданий. И это разделяют все в нашей команде, — сказал Куинни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.