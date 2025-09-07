Форвард «Шанхайских Драконов» рассказал, насколько принципиальны игры со СКА

Напомним, в этом сезоне китайский клуб выступает в Санкт-Петербурге. В субботу, 6 сентября, «Драконы» обыграли СКА со счётом 7:4.
— Ещё пять матчей со СКА в этом сезоне. Это может стать настоящим дерби?
— Когда играешь с кем-то из одного города, это всегда эмоциональный момент. Но мы просто хотим брать два очка в каждой игре и двигаться вперёд.
— Слоган «Шанхая» — «никаких чёртовых оправданий». Знаете, чья это была идея?
— Думаю, это совместная идея тренеров и команды. Мы здесь не используем никаких оправданий. И это разделяют все в нашей команде, — сказал Куинни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.