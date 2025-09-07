Драмой обернулся первый матч «Барыса» в сезоне КХЛ

Первый период начался с быстрых голов: счёт открыл нападающий гостей Джош Ливо, реализовавший большинство. Однако вскоре «Барыс» восстановил равновесие — Ансар Шайхмедденов отличился и отправил команды на перерыв при счёте 1:1.
Во второй двадцатиминутке хозяева вышли вперёд: Кирилл Савицкий поразил ворота «Трактора» в численном преимуществе. Но подопечные из Челябинска сумели ответить усилиями Михаила Горюнова-Рольгизера — 2:2 перед заключительным отрезком.
В третьем периоде зрители снова увидели обмен голами. Тайс Томпсон подарил «Барысу» надежду на победу, но за несколько минут до финальной сирены Пьерик Дюбе сравнял счёт — 3:3.
Итог основного времени — ничья, судьба матча решилась в овертайме, в котором победу для астанчан вырвал американец Райли Уолш — 4:3.
Михаил Кравец
Бенуа Гру
Андрей Шутов
Сергей Мыльников
(00:00-57:10)
Сергей Мыльников
(c 57:31)
02:56
Арсений Коромыслов
04:28
Мэйсон Морелли
05:37
Джош Ливо
(Джордан Гросс, Семен Дер-Аргучинцев)
08:09
Ансар Шайхмедденов
(Максим Мухаметов)
09:04
Андрей Светлаков
10:34
Арсений Коромыслов
15:17
Тайс Томпсон
15:17
Егор Коршков
22:12
16714
22:55
Пьеррик Дюбе
24:51
Владимир Жарков
27:35
Майк Веккионе
30:32
Пьеррик Дюбе
32:08
Кирилл Савицкий
(Динмухамед Кайыржан, Ансар Шайхмедденов)
36:16
Михаил Горюнов-Рольгизер
(Джош Ливо, Арсений Коромыслов)
37:50
Кирилл Савицкий
40:45
Михаил Горюнов-Рольгизер
51:24
Логан Дэй
52:06
Егор Коршков
52:42
Тайс Томпсон
(Майк Веккионе, Эмиль Галимов)
57:31
Пьеррик Дюбе
(Семен Дер-Аргучинцев, Джош Ливо)
60:15
Райлли Уолш
(Джейк Мэсси, Мэйсон Морелли)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит