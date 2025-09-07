Капитан «Барыса» высказался о победе в первом матче КХЛ

— Важная победа в начале сезона. Как прокомментируете её?
— Спасибо. Отличная победа в овертайме. Интересно для болельщиков и для нас, конечно, нервная концовка. Но ничего, мы верили до конца в эту победу и добились ее. И здорово, что столько болельщиков пришло поддержать нас сегодня. Мы показали хороший хоккей.
— Вы в этом сезоне стали капитаном. Чувство ответственности добавилось?
— Мы делаем так, что у нас каждый в команде лидер. И, конечно, это придает огромную ответственность. Это — огромная честь, и гордость для меня.
— В этом сезоне мы видим опять обилие легионеров. Есть ли какое-то напряжение, внутренняя конкуренция?
— Нет никакого напряжения. У нас все отлично общаются, мы все одна команда, нет разделения никакого.
— В этом межсезонье вам не сразу дали полноценный контракт, было ли волнение по этому поводу?
— Особо волнения никакого не было.
Напомним, «Барыс» в нынешнем сезоне начал работу под руководством нового главного тренера — россиянина Михаила Кравца. В летнее трансферное окно столичный клуб заметно усилил состав, подписав ряд новичков. К команде присоединились американские нападающие Майк Веккионе и Мэйсон Морелли, защитники Иэн Маккошен (США), Райли Уолш (США), Джейк Масси (Канада), а также вратарь Оливье Родриг (Канада). Кроме того, ряды «Барыса» пополнили российский форвард Эмиль Галимов и казахстанский защитник Дмитрий Бреус.
В ближайшие дни «Барыс» ждёт серия домашних матчей в Астане: 9 сентября команда примет «Амур», 13 сентября сыграет с минским «Динамо», а 15 сентября встретится с московским «Динамо».
Михаил Кравец
Бенуа Гру
Андрей Шутов
(00:00-02:22)
Сергей Мыльников
(00:00-57:10)
Андрей Шутов
(02:56-10:27)
Сергей Мыльников
(c 57:31)
Андрей Шутов
(10:34-51:59)
Андрей Шутов
(c 52:06)
02:56
Арсений Коромыслов
04:28
Мэйсон Морелли
05:37
Джош Ливо
(Джордан Гросс, Семен Дер-Аргучинцев)
08:09
Ансар Шайхмедденов
(Максим Мухаметов)
09:04
Андрей Светлаков
10:34
Арсений Коромыслов
15:17
Тайс Томпсон
15:17
Егор Коршков
22:12
16714
22:55
Пьеррик Дюбе
24:51
Владимир Жарков
27:35
Майк Веккионе
27:35
Майк Веккионе
30:32
Пьеррик Дюбе
32:08
Кирилл Савицкий
(Динмухамед Кайыржан, Ансар Шайхмедденов)
36:16
Михаил Горюнов-Рольгизер
(Джош Ливо, Арсений Коромыслов)
37:50
Кирилл Савицкий
40:45
Михаил Горюнов-Рольгизер
51:24
Логан Дэй
52:06
Егор Коршков
52:42
Тайс Томпсон
(Майк Веккионе, Эмиль Галимов)
55:24
Эмиль Галимов
57:31
Пьеррик Дюбе
(Семен Дер-Аргучинцев, Джош Ливо)
58:34
Командный штраф
60:15
Райлли Уолш
(Джейк Мэсси, Мэйсон Морелли)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
