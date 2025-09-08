Виталий Абрамов: «В межсезонье тренировался практически без выходных»

Новый сезон КХЛ. Московский ЦСКА начал регулярный чемпионат с победы в дерби над столичным «Динамо» (4:2). Это был первый официальный матч после возвращения Игоря Никитина на пост главного тренера. Он уже возглавлял красно-синих в 2017—2021 годах, а до этого три сезона ассистировал в команде Дмитрию Квартальнову. При нем ЦСКА в 2019 году впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина и в трех сезонах доходил до финала плей-офф — не удалось только в 2020 году, когда турнир не доиграли из-за ковида.
В 2021-м тренера уволили спустя два месяца после поражения от «Авангарда» в решающей серии. С тех пор ЦСКА дважды выиграл Кубок Гагарина под руководством Сергея Фёдорова, но затем при нем и Илье Воробьёве два раза вылетал из плей-офф в первом раунде. А вот Никитин за прошедшие четыре года довел до первой в истории победы в Кубке Гагарина ярославский «Локомотив». В интервью «Известиям» мнением об обновлениях в ЦСКА поделился один из лидеров армейцев в прошлом сезоне — нападающий команды Виталий Абрамов, завоевавший два Кубка Гагарина при Фёдорове. Он объяснил, за счет чего красно-синие удачно начали сезон, в чем им нужно исправляться и как ему играется в одном звене с двумя иностранными новичками.
— Как вам качество игры ЦСКА на старте сезона?
— Мы одержали хорошую победу. И показали в целом хороший хоккей, хотя есть еще многое, над чем надо работать. Например, у нас в матче с «Динамо» было очень много удалений — это надо исправлять.
— Ваша команда еще в конце августа показала хороший хоккей на Кубке мэра Москвы, выиграв этот турнир, чего многие не ожидали с учетом изменений в составе и тренерском штабе. Можно сказать, что уже привыкли к тем требованиям, которые предъявляет Никитин?
— Мы прошли хорошие сборы, все тактические вещи отработали, посмотрели, что и где надо исправлять. И исправили это к Кубку мэра и стартовому матчу сезона против «Динамо». Но никогда нет предела совершенству. И я думаю, что впереди еще много работы, которую надо проделать, чтобы играть еще лучше.
— Как человек, который не пересекался с Игорем Никитиным в его первый приход в ЦСКА, что нового увидели в работе сейчас?
— Конечно, изменения есть. В первую очередь тактического плана. Тут даже трудно сказать что-то конкретное, поскольку очень много времени этому посвящается, тренеры нам очень подробно разъясняют свои требования, каждую мелочь.
— Вы пришли в ЦСКА при Сергее Фёдорове, который, как многими считается, продолжал развивать идеи, заложенные Никитиным. Чувствуется сходство в работе Игоря Валерьевича с тем, за счет чего вы выигрывали Кубок Гагарина при Сергее Викторовиче?
— Какое-то сходство есть, но всё-таки надо учитывать, что состав у нас за последние год-полтора очень поменялся. Так что, наверно, тут не стоит сравнивать.
— Конец прошлой регулярки вы пропустили из-за травмы, а в серии плей-офф против минского «Динамо» и вовсе не смогли сыграть. Сейчас последствия того повреждения уже не беспокоят?
— Конечно, всегда неприятно получать травму и выбывать из-за нее на такой срок. Обидно, что не смог помочь ЦСКА в решающем отрезке сезона. Но в межсезонье я очень активно готовился к новым сборам, проводил реабилитацию — тренировался практически без выходных. И уже этим летом полноценно был готов к предсезонке. А сейчас чувствую себя хорошо.
— Как вам игралось против «Динамо» в звене с Даниэлем Спронгом и Реттом Гарднером?
— Нравится играть с ними. Нам удавалось создавать моменты, набирать очки. Но еще есть куда расти.
— Сильно отличается от того, что было в прошлом сезоне в тройке с Прохором Полтаповым и Максимом Соркиным?
— Да, у нас другая совсем манера игры. Это связано и со спецификой партнеров по звену, и с системой, которую нам ставит Игорь Валерьевич. Она отличается от того хоккея, в который мы играли в прошлом сезоне при Илье Петровиче Воробьёве. Так что тут сравнивать вообще не стоит.
— Даниэль Спронг считается лучшим иностранным новичком, приехавшим в КХЛ в межсезонье. Ощущается его уровень, когда играете рядом?
— Безусловно. Еще в предсезонку было видно, что к нам приехал большой мастер. Это очень заметно. Поэтому уверен, что Спронг нам очень поможет. С ним очень приятно играть, но еще надо оттачивать многие детали, чтобы играть гораздо лучше. В любом случае с каждым днем мы всё лучше понимаем друг друга, игровые связи налаживаются.
Алексей Фомин