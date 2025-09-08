Виталий Абрамов: «В межсезонье тренировался практически без выходных»

В 2021-м тренера уволили спустя два месяца после поражения от «Авангарда» в решающей серии. С тех пор ЦСКА дважды выиграл Кубок Гагарина под руководством Сергея Фёдорова, но затем при нем и Илье Воробьёве два раза вылетал из плей-офф в первом раунде. А вот Никитин за прошедшие четыре года довел до первой в истории победы в Кубке Гагарина ярославский «Локомотив». В интервью «Известиям» мнением об обновлениях в ЦСКА поделился один из лидеров армейцев в прошлом сезоне — нападающий команды Виталий Абрамов, завоевавший два Кубка Гагарина при Фёдорове. Он объяснил, за счет чего красно-синие удачно начали сезон, в чем им нужно исправляться и как ему играется в одном звене с двумя иностранными новичками.