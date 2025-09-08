«Проигрывал крупные суммы». Экс-губернатор Омской области — об увлечении Ягра казино

"Я всё знал. Как он живет, куда ходит, где пиво пьёт. Знал, что поздно вечером он ездит на лёд тренироваться один. Для меня ещё почему важно было — человек-то звёздный, всякое могло быть. Это не простой игрок — это явление в мировом хоккее. И я отвечал за него. В том числе и за безопасность. И за отношения в команде — чтобы не дай бог была атмосфера, которая отторгала бы. Завистников-то очень много! Ягр выходит на площадку — с ним рядом многие бледнеют! Зависть же и внутри команды существует, люди есть люди. Поэтому за этим тоже надо было внимательно наблюдать. Он же четыре сезона отыграл. Удержать такого игрока четыре сезона… Попробуйте где-нибудь сейчас. Год максимум играют! Значит, он считал это нужным и возможным для себя. И не одни деньги его соблазняли.