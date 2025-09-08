Канадский новичок «Ак Барса» Биро объяснил, почему решился на переезд в Россию

— Да, мне предложил подумать о КХЛ агент. Недавно он спросил меня, не хочу ли я попробовать поехать за границу, и я ответил, что если будет хорошая возможность, то рассмотрю её. Мне было интересно. То есть я не был ни против, ни за переезд в Россию, просто я просто держал все двери открытыми. Я хотел посмотреть, есть ли хорошие варианты, и практически сразу получил интересные предложения.