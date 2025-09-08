Суперзвезду КХЛ дисквалифицировали за пропуск церемонии закрытия сезона. Ливо пропустит два матча

«Оба хоккеиста подали апелляции в дисциплинарный комитет КХЛ. По итогу рассмотрения было установлено, что Мерфи не имел юридической возможности прибыть на церемонию закрытия, в связи с чем его дисквалификация была снята. По Ливо рассмотрение еще продолжается, на время разбирательства игрок допущен до участия в Фонбет Чемпионате КХЛ», — рассказали о ситуации в пресс-службе КХЛ.