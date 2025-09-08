Ричмонд
Суперзвезду КХЛ дисквалифицировали за пропуск церемонии закрытия сезона. Ливо пропустит два матча

Джошуа не сыграет с «Нефтехимиком» и СКА.

Источник: ХК "Трактор"

Довольно неожиданно Джошуа Ливо появился в составе «Трактора» в первом матче регулярного чемпионата с «Локомотивом», ведь КХЛ грозила ему дисквалификацией за пропуск церемонии закрытия прошлого сезона.

Ливо на той церемонии должен был получить «Золотую клюшку» — награду самому ценному игроку регулярки, но своим присутствием мероприятие не почтил.

Причем церемонию закрытия пропустил не только Ливо: также в Барвиху не приехал на тот момент защитник «Сибири» Тревор Мерфи. Оба получили за демарш двухматчевую дисквалификацию, но внезапно приняли участие в первой игре сезона.

«Оба хоккеиста подали апелляции в дисциплинарный комитет КХЛ. По итогу рассмотрения было установлено, что Мерфи не имел юридической возможности прибыть на церемонию закрытия, в связи с чем его дисквалификация была снята. По Ливо рассмотрение еще продолжается, на время разбирательства игрок допущен до участия в Фонбет Чемпионате КХЛ», — рассказали о ситуации в пресс-службе КХЛ.

Разбирательство для форварда «Трактора» завершилось неудачно: КХЛ объявила, что его дисквалификация остается в силе. Челябинский клуб на два матча остался без серьезной помощи. В играх с «Локомотивом» и «Барысом» Ливо набрал 4 (1+3) очка.

В чем же разница между кейсами Ливо и Мерфи? По информации «СЭ», «Сибирь», за которую выступал Тревор Мерфи в прошлом сезоне, сделала визу своему игроку лишь до 30 апреля (к слову, последний матч плей-офф прошел 21 мая). Юристам СКА, в который канадец перешел в межсезонье, удалось доказать, что защитник никак не мог присутствовать на церемонии.

В случае с Ливо юридической возможности отменить дисквалификацию не было: виза форварда была рассчитана ровно до 31 мая.

Дисквалификация за отказ участвовать в мероприятиях лиги — вещь не новая. В НХЛ, например, частенько наказывали игроков отстранением от официальных матчей за пропуск Матчей звезд. Александр Овечкин, например, получал такие санкции дважды подряд.

А вот дисквалификаций за неприезд на церемонию закрытия сезона в Северной Америке еще не случалось. Здесь-то мы и обогнали НХЛ.

