«Салават Юлаев» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Металлург» в овертайме

Победу в овертайме одержали гости со счётом 3:2.
На шестой минуте нападающий Денис Ян забил первый гол и вывел уфимцев вперёд. На 15-й минуте форвард Даниил Вовченко сравнял счёт. На 40-й минуте нападающий Никита Михайлис удвоил преимущество хозяев. На 56-й минуте Денис Ян восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал Александр Хмелевски.
Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.
Андрей Разин
Виктор Козлов
Александр Смолин
Александр Самонов
04:03
Командный штраф
05:27
Денис Ян
(Ярослав Цулыгин, Данил Алалыкин)
12:11
Денис Ян
14:18
Даниил Вовченко
(Робин Пресс, Люк Джонсон)
15:15
Александр Хмелевский
17:39
Роман Канцеров
17:59
Егор Коробкин
30:55
Александр Петунин
36:31
Робин Пресс
39:17
Артем Набиев
39:54
Никита Михайлис
(Даниил Вовченко, Робин Пресс)
41:11
Макар Хабаров
47:00
Егор Сучков
51:05
Никита Зоркин
53:03
Павел Тютнев
55:13
Денис Ян
(Джек Родуолд, Данил Алалыкин)
55:43
Дерек Барак
62:44
Александр Хмелевский
(Данил Алалыкин, Глеб Кузьмин)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит