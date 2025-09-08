Ричмонд
«Салават Юлаев» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Металлург» в овертайме

Сегодня, 8 сентября, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал уфимский «Салават Юлаев».

Источник: ХК "Салават Юлаев"

Победу в овертайме одержали гости со счётом 3:2.

На шестой минуте нападающий Денис Ян забил первый гол и вывел уфимцев вперёд. На 15-й минуте форвард Даниил Вовченко сравнял счёт. На 40-й минуте нападающий Никита Михайлис удвоил преимущество хозяев. На 56-й минуте Денис Ян восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал Александр Хмелевски.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.

Металлург Мг
2:3
1:1, 1:0, 0:1
ОТ
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
8.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 7341 зритель
Главные тренеры
Андрей Разин
Виктор Козлов
Вратари
Александр Смолин
Александр Самонов
1-й период
04:03
Командный штраф
05:27
Денис Ян
(Ярослав Цулыгин, Данил Алалыкин)
12:11
Денис Ян
14:18
Даниил Вовченко
(Робин Пресс, Люк Джонсон)
15:15
Александр Хмелевский
17:39
Роман Канцеров
17:59
Егор Коробкин
2-й период
30:55
Александр Петунин
36:31
Робин Пресс
39:17
Артем Набиев
39:54
Никита Михайлис
(Даниил Вовченко, Робин Пресс)
3-й период
41:11
Макар Хабаров
47:00
Егор Сучков
51:05
Никита Зоркин
53:03
Павел Тютнев
55:13
Денис Ян
(Джек Родуолд, Данил Алалыкин)
55:43
Дерек Барак
Овертайм
62:44
Александр Хмелевский
(Данил Алалыкин, Глеб Кузьмин)
Статистика
Металлург Мг
Салават Юлаев
Штрафное время
16
10
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит