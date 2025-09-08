Тренер «Металлурга» объяснил проигрыш глупыми удалениями и «сглазом»

В основное время магнитогорцы пропустили после удалений за нарушение численного состава и задержку клюшкой в зоне атаки. Разин заявил, что ему нельзя хвалить игроков.
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин заявил на пресс-конференции, что его команда проиграла уфимскому «Салавату Юлаеву» в овертайме из-за собственных глупых ошибок.
«Металлург» уступил со счетом 2:3. Первую шайбу магнитогорцы пропустили в меньшинстве после нарушения численного состава, а в концовке позволили сопернику сравнять счет вскоре после штрафа Павла Тютнева в зоне атаки.
Разин назвал поражение глупым.
«Мы больше удаляемся, чем соперник, тем более сегодня мы очень глупые удаления получали», — сказал Разин.
Тренер добавил, что, по его мнению, дело еще в «черном сглазе». «Тютнева похвалил, а мне нельзя хвалить хоккеистов», — объяснил Разин.
«Металлург» в первом матче сезона обыграл «Ак Барс» по буллитам (4:3) и делит с казанцами лидерство в Восточной конференции.
Андрей Разин
Виктор Козлов
Александр Смолин
Александр Самонов
04:03
Даниил Вовченко
05:27
Денис Ян
(Данил Алалыкин, Ярослав Цулыгин)
12:11
Денис Ян
14:18
Даниил Вовченко
(Люк Джонсон, Робин Пресс)
15:15
Александр Хмелевский
17:39
Роман Канцеров
17:59
Егор Коробкин
30:55
Александр Петунин
36:31
Робин Пресс
39:17
Артем Набиев
39:54
Никита Михайлис
(Робин Пресс, Даниил Вовченко)
41:11
Макар Хабаров
47:00
Егор Сучков
51:05
Никита Зоркин
53:03
Павел Тютнев
55:13
Денис Ян
(Данил Алалыкин, Джек Родуолд)
55:43
Дерек Барак
62:44
Александр Хмелевский
(Данил Алалыкин, Дин Стюарт)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит