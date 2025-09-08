Ричмонд
Новичок СКА заработал штраф до конца матча за неприличный жест

Форварда СКА Джозефа Бландизи удалили в первом периоде матча с «Торпедо» за непристойный жест в адрес игроков соперника. Канадец пополнил состав СКА в августе и проводил дебютный матч в КХЛ.

Источник: ХК СКА

Канадский нападающий СКА Джозеф Бландизи получил большой дисциплинарный штраф в дебютном матче за петербургский клуб в КХЛ, показав неприличный жест скамейке нижегородского «Торпедо».

Бландизи удалили на 18-й минуте игры в Нижнем Новгороде при счете 1:0 в пользу хозяев.

В это же время СКА получил командный штраф за нарушение численного состава.

Бландизи стал игроком СКА 12 августа, ранее он выступал в Северной Америке, в том числе был хоккеистом «Питтсбурга», «Нью-Джерси» и «Анахайма».

СКА 6 сентября проиграл первый матч сезон «Шанхай Дрэгонс» (4:7).

В межсезонье в петербургском клубе сменилось руководство и тренерский штаб, команду возглавил Игорь Ларионов, ранее работавший в «Торпедо».

