Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

Игрока СКА удалили за жест, «Салават» устроил камбэк с «Металлургом». Итоги дня в КХЛ

«Лада» обыграла «Автомобилист», «Шанхай» потерпел первое поражение.

Источник: Чемпионат.com
Хоккей
КХЛ 2025-2026
Неделя 2, 8.09.2025, 16:30
Авангард
1
Ак Барс
2

8 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись пять встреч. Подводим их итоги.

На пятой минуте нападающий Григорий Денисенко забил первый гол и вывел казанцев вперёд. На 27-й минуте защитник Митчелл Миллер удвоил преимущество гостей. На 49-й минуте Николай Прохоркин отыграл одну шайбу хозяев и установил окончательный счёт в матче — 1:2.

Хоккей
КХЛ 2025-2026
Неделя 2, 8.09.2025, 17:00
Металлург Мг
2
Салават Юлаев
3

На шестой минуте нападающий Денис Ян забил первый гол и вывел уфимцев вперёд. На 15-й минуте форвард Даниил Вовченко сравнял счёт. На 40-й минуте нападающий Никита Михайлис удвоил преимущество хозяев. На 56-й минуте Денис Ян восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал Александр Хмелевски.

Хоккей
КХЛ 2025-2026
Неделя 2, 8.09.2025, 18:00
Лада
4
Автомобилист
3

В составе тольяттинского клуба отличились Андрей Чивилёв, Дмитрий Кугрышев, Данила Дяденькин и Владислав Сёмин. За «Автомобилист» заброшенными шайбами отметились Брукс Мэйсек (дважды) и Ярослав Бусыгин.

Хоккей
КХЛ 2025-2026
Неделя 2, 8.09.2025, 19:30
Драконы
3
Адмирал
4

На восьмой минуте защитник Либор Шулак забил первый гол и вывел «Адмирал» вперёд. На 20-й минуте нападающий Игорь Гераськин удвоил преимущество гостей. На 29-й минуте форвард «Драконов» Ник Меркли отыграл одну шайбу. На 47-й минуте нападающий Макс Эллис сравнял счёт. На 52-й минуте форвард Даниил Гутик забил третий гол в ворота хозяев. На 58-й минуте нападающий Райан Спунер восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм.

В дополнительное время команды не выявили победителя. В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты дальневосточной команды.

Хоккей
КХЛ 2025-2026
Неделя 2, 8.09.2025, 19:30
Торпедо
3
СКА
2

На седьмой минуте нападающий «Торпедо» Егор Соколов забил первый гол в матче. На 22-й минуте форвард СКА Николай Голдобин сравнял счёт. На 31-й минуте нападающий Владислав Фирстов вывел хозяев вперёд. На 51-й минуте форвард Сергей Плотников восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий «Торпедо» Егор Виноградов.

Новичок СКА нападающий Джозеф Бландизи получил дисциплинарный штраф в своей дебютной игре за армейцев с «Торпедо» до конца встречи. На 18-й минуте Бландизи вступил в перепалку с игроками соперника и показал неприличный жест в адрес скамейки «Торпедо».

Матчи 9 сентября

Хоккей
КХЛ 2025-2026
Неделя 2, 9.09.2025, 17:00
Барыс
-
Амур
-
Хоккей
КХЛ 2025-2026
Неделя 2, 9.09.2025, 19:00
Нефтехимик
-
Трактор
-
Хоккей
КХЛ 2025-2026
Неделя 2, 9.09.2025, 19:30
Спартак
-
Динамо Мн
-
Хоккей
КХЛ 2025-2026
Неделя 2, 9.09.2025, 19:30
Локомотив
-
Северсталь
-
Хоккей
КХЛ 2025-2026
Неделя 2, 9.09.2025, 19:30
Динамо М
-
Сочи
-