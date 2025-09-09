Игрока СКА удалили за жест, «Салават» устроил камбэк с «Металлургом». Итоги дня в КХЛ

На восьмой минуте защитник Либор Шулак забил первый гол и вывел «Адмирал» вперёд. На 20-й минуте нападающий Игорь Гераськин удвоил преимущество гостей. На 29-й минуте форвард «Драконов» Ник Меркли отыграл одну шайбу. На 47-й минуте нападающий Макс Эллис сравнял счёт. На 52-й минуте форвард Даниил Гутик забил третий гол в ворота хозяев. На 58-й минуте нападающий Райан Спунер восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм.